Плакат "Жизнь Навальному" пытался росгвардеец изъять у вышедшего на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера
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Плакат "Жизнь Навальному" пытался росгвардеец изъять у вышедшего на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера

7:04:544/21/2021
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Но через несколько минут оставили стоящего с плакатом в покое. Народ стал аплодировать стражам порядка.

Житель Новосибирска вышел с плакатом "Жизнь Навальному"

21 апреля на площади Ленина собрались на незаконную акцию поддержки Алексею Навальному несколько десятков новосибирцев. Один встал в протест с плакатом "Жизнь Навальному".

К нему подошли несколько росгвардейцев и попытались изъять плакат. Но через несколько минут оставили новосибирца в покое. Рядом стоящие стали аплодировать.

Полиция пытается забрать плакат

Пожилая дама в сиреневом берете активно отстаивала право - стоять с плакатом.

-Мы все мы временно живем на этой земле! - говорит она громко.

Вышедшие на площадь стали скандировать:

-Россия будет свободна!
-Локоть не уходи!

-Бойко в мэры!

В начале седьмого уже несколько сотен человек собралось на площади - люди разного возраста
В начале седьмого уже несколько сотен человек собралось на площади - люди разного возраста
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