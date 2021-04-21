Плакат "Жизнь Навальному" пытался росгвардеец изъять у вышедшего на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера

21 апреля на площади Ленина собрались на незаконную акцию поддержки Алексею Навальному несколько десятков новосибирцев. Один встал в протест с плакатом "Жизнь Навальному".
К нему подошли несколько росгвардейцев и попытались изъять плакат. Но через несколько минут оставили новосибирца в покое. Рядом стоящие стали аплодировать.
Пожилая дама в сиреневом берете активно отстаивала право - стоять с плакатом.
-Мы все мы временно живем на этой земле! - говорит она громко.
Вышедшие на площадь стали скандировать:
-Россия будет свободна!
-Локоть не уходи!
-Бойко в мэры!