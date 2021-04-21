Путин: За подводку газа до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны

Обозначив проблему развития российских регионов, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, которое он огласил 21 апреля, особо остановился на теме газификации. По словам главы государства, люди не должны платить за подводку газа до их земельного участка люди платить не должны.
Дословно
В. Путин: Благоустройство городов и посёлков, рост жилищного строительства – важнейшие направления развития регионов. Здесь нельзя забывать о насущных, повседневных заботах граждан. Сейчас немало российских семей живёт в населённых пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет.
Прошу Правительство совместно с регионами разработать чёткий план газификации таких домохозяйств. Поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны.
Как я уже говорил, Правительству нужно отработать все детали и с «Газпромом», и с другими компаниями, структурами, которые работают в этой сфере, чтобы сбоев здесь никаких не было. А то я с этой трибуны сказал, люди будут ждать, а какие-нибудь закорючки где-то, где нужно, не поставите, запятые, и всё будет опять стоять. Это абсолютно недопустимо, сам проверю, посмотрите повнимательнее. И «Мособлгаз», и другие организации должны понимать, что они должны сделать, в какие сроки и за какие деньги.
Задача здесь, конечно, шире. Для каждого региона мы должны предложить свои решения по доступу граждан к надёжным и чистым источникам энергии. Это может быть электроэнергия, в том числе из возобновляемых источников, экологическое применение угля – такое тоже возможно в современной мире, сетевой или сжиженный газ. Поручаю руководителям регионов при координации Правительства подготовить такие детальные планы действий и приступить к их реализации в следующем году.
Так, например, для Камчатки нам нужно предусмотреть создание локальной газопринимающей инфраструктуры, чтобы надёжно и на долгосрочной основе обеспечить газом жителей и предприятия Камчатского края.