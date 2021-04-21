Пришедшие на несанкционированную властью акцию в поддержку Навального расходятся в Новосибирске

Почти завершилась незаконная акция в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске.
На площадь Ленина собрались около 2000 человек в 19.00. В 20.40 уже почти все разошлись.
Автозаки, коих было достаточно много, остались без задержанных. По данным ОВД.инфо всего на 20.50 задержаны 113 человек в России, среди них нет новосибирцев.
Полиция вела себя мирно и призывала граждан разойтись.
-Данное мероприятие не согласовано с муниципальными властями!
В начале восьмого пошел снег. И постепенно народ стал расходиться.
По наблюдениям, в конце митинга подростки кидались насваем друг в друга и часть из них была нетрезва.