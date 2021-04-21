Здоровье Навального проверила в тюремной больнице омбудсмен: К нему допустили гражданских врачей

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, рассказала о состоянии Алексея Навального, находящегося в больнице для осужденных.
По ее словам, 20 апреля у заключенного был осмотр четырьмя врачами. О его состоянии доктора отозвались, как об удовлетворительном. Навальный получает терапию, которая ему нужна, следуя из заключения специалистов.
Для того, чтобы у заключенного, который держит голодовку, не иссякли силы, ему делают капельницы с питательными смесями.
Омбудсмен отметила, что Навального посещали гражданские медики, а не те, которые работают в тюремной больнице.
Также Татьяна Москалькова рассказала, что направила в прокуратуру запрос о проверке ситуации с допуском врачей, пишет ТАСС.