Здоровье Навального проверила в тюремной больнице омбудсмен: К нему допустили гражданских врачей
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Здоровье Навального проверила в тюремной больнице омбудсмен: К нему допустили гражданских врачей

10:38:114/21/2021Фото: Wikimedia Commons
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Для того, чтобы у заключенного, который держит голодовку, не иссякли силы, ему делают капельницы с питательными смесями.

Москалькова рассказала, что с Навальным все хорошо

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, рассказала о состоянии Алексея Навального, находящегося в больнице для осужденных.

По ее словам, 20 апреля у заключенного был осмотр четырьмя врачами. О его состоянии доктора отозвались, как об удовлетворительном. Навальный получает терапию, которая ему нужна, следуя из заключения специалистов.

Для того, чтобы у заключенного, который держит голодовку, не иссякли силы, ему делают капельницы с питательными смесями.

Омбудсмен отметила, что Навального посещали гражданские медики, а не те, которые работают в тюремной больнице.

Также Татьяна Москалькова рассказала, что направила в прокуратуру запрос о проверке ситуации с допуском врачей, пишет ТАСС.

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