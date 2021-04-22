22 апреля - День Земли 2021: Зеленые открытки и поздравления в стихах
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

22 апреля - День Земли 2021: Зеленые открытки и поздравления в стихах

11:20:074/22/2021Фото: bipbap
0

Красивые и свежие открытки на празднование Дня Земли 22 апреля для тех, кто бережет природу.

С Днем земли - 22 апреля 2021 года
С Днем земли - 22 апреля 2021 года

Открытки и поздравления на ежегодный Международный день Земли 22 апреля.

С Днем земли - 22 апреля 2021 года
С Днем земли - 22 апреля 2021 года

Создан на свете у нас День Земли, Чтоб люди на миг оглядеться смогли: Мы губим планету и дом наш родной, Обходим проблемы всегда стороной! Давайте не будем свой дом засорять, Ресурсы Земли станем мы охранять, Для этого много усилий не нужно: Очистим свою территорию дружно, Деревья посадим и выключим свет, Чтоб уберечь свою землю от бед!

***

С Днем Земли! С чудесным днем Поздравляю я тебя сердечно, Ведь Земля — наш общий дом Голубой, зеленый... безупречный.

Пусть цветет всегда Земля Краской счастья с лаской и любовью. Солнце дарит больше пусть тепла, Доброты, заботы и здоровья.
С Днем земли - 22 апреля 2021 года
С Днем земли - 22 апреля 2021 года


Пора поздравить всю планету,
Об этом знают все на свете,
Забыть нельзя про дату эту.
Да, это мы за всё в ответе!
Работать в праздник, спросишь, можно?
А в этот — можно, даже нужно!
Ведь сделать чище мир — не сложно!
Очистим этот мир мы дружно!
Когда Земля вздохнет свободно...
... мы знаем, она это может!
Работать в праздники — не модно,
Уборку сделать нужно всё же!


***


С Днем Земли вас поздравляю,
Ну-ка, погасите свет,
Ведь ценнее сил природы
Ничего, ребята, нет.


Пусть лишь только процветает
Наша славная земля.
Всем добра и позитива
Пожелаю нынче я.

С Днем земли - 22 апреля 2021 года
С Днем земли - 22 апреля 2021 года

С Днём Земли, планеты нашей Поздравляю я тебя, Пусть цветёт и будет краше Наша матушка-Земля!

Пусть любые катаклизмы Её мимо обойдут, Чтобы был простор для жизни, Чистота, тепло, уют!

***

Поздравляю с Днем Земли! И давай беречь ее, Чтоб и дальше мы смогли Продолжать на ней житье!

Чтоб и дальше солнца свет Ослепительно сверкал, Ну а ночью свой секрет Светлый месяц открывал!
С Днем земли - 22 апреля 2021 года
С Днем земли - 22 апреля 2021 года


День Земли, планеты нашей
Отмечается сегодня.
Она с каждым днём всё краше,
Реки стали полноводней.


И давно леса-красавцы
Для небес опорой стали,
И нет сил налюбоваться
На полей бескрайних дали.

Пусть же шар без остановки
Ещё много лет кружится,
Чтобы поколеньям многим
Миром этим восхититься!

Источник: pozdravok

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
стихисмспоздравленияпраздникиоткрыткиДень Земли
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кого вы поздравите?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    22 апреля - День Земли 2021: Зеленые открытки и поздравления в стихах
    11:20:07 4/22/2021
    22 апреля - День Земли 2021: Зеленые открытки и поздравления в стихах
    Назначение доплаты к пенсии упростили некоторым россиянам
    11:17:58 4/22/2021
    Назначение доплаты к пенсии упростили некоторым россиянам
    БердскВ Бердске названы имена кандидатов в Молодежный парламент Новосибирской области. Посмотрите на 9 юных политиков
    11:08:02 4/22/2021
    В Бердске названы имена кандидатов в Молодежный парламент Новосибирской области. Посмотрите на 9 юных политиков
    БердскЖизнь на Поповке: Смотрите фото и видео с легендарной улицы Бердска в апреле 2021
    10:52:25 4/22/2021
    Жизнь на Поповке: Смотрите фото и видео с легендарной улицы Бердска в апреле 2021
    БердскСрочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мои герои» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
    10:31:56 4/22/2021
    Срочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мои герои» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
    Ответ Путина Чехии: Требовать от России бесполезно
    10:21:17 4/22/2021
    Ответ Путина Чехии: Требовать от России бесполезно
    Точный гороскоп на четверг 22 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:42 4/22/2021
    Точный гороскоп на четверг 22 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    Бердск"Пока найден только сапог": Неделю ищут скрывшегося под водой реки Мильтюш егеря охотообщества Бердска Сергея Чумака
    10:15:52 4/22/2021
    "Пока найден только сапог": Неделю ищут скрывшегося под водой реки Мильтюш егеря охотообщества Бердска Сергея Чумака
    БердскВ Бердске создали уникальное оборудование, которое уничтожает отвратительные запахи куриного помета на птицефабрике в Улан-Удэ
    10:02:25 4/22/2021
    В Бердске создали уникальное оборудование, которое уничтожает отвратительные запахи куриного помета на птицефабрике в Улан-Удэ
    Пьяница надругался над тремя соседскими детьми после гулянки
    9:55:18 4/22/2021
    Пьяница надругался над тремя соседскими детьми после гулянки