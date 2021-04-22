22 апреля - День Земли 2021: Зеленые открытки и поздравления в стихах

Открытки и поздравления на ежегодный Международный день Земли 22 апреля.
Пора поздравить всю планету,
Об этом знают все на свете,
Забыть нельзя про дату эту.
Да, это мы за всё в ответе!
Работать в праздник, спросишь, можно?
А в этот — можно, даже нужно!
Ведь сделать чище мир — не сложно!
Очистим этот мир мы дружно!
Когда Земля вздохнет свободно...
... мы знаем, она это может!
Работать в праздники — не модно,
Уборку сделать нужно всё же!
***
С Днем Земли вас поздравляю,
Ну-ка, погасите свет,
Ведь ценнее сил природы
Ничего, ребята, нет.
Пусть лишь только процветает
Наша славная земля.
Всем добра и позитива
Пожелаю нынче я.
День Земли, планеты нашей
Отмечается сегодня.
Она с каждым днём всё краше,
Реки стали полноводней.
И давно леса-красавцы
Для небес опорой стали,
И нет сил налюбоваться
На полей бескрайних дали.
Пусть же шар без остановки
Ещё много лет кружится,
Чтобы поколеньям многим
Миром этим восхититься!
Источник: pozdravok