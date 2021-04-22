Симптомы постковидного синдрома и осложнения после перенесённой болезни – итоги 2020 года
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Симптомы постковидного синдрома и осложнения после перенесённой болезни – итоги 2020 года

6:00:504/22/2021,Ирина НоваяФото: https://www.freeimg.ru/
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Мировое врачебное сообщество признало проблему: симптоматику объединили в постковидный синдром и занесли его в Международную классификацию болезней (МКБ-10). Заподозрить его у себя можно, оценив состояние организма в месяцы после перенесённого ковида.

Если в течение 3-6 месяцев после ковида вы наблюдаете один или несколько симптомов из этого чек-листа, скорее всего у вас постковидный синдром

Больше года назад человечество столкнулось с новым заболеванием, вызванным вирусом SARS-CoV-2. С тех пор COVID-19 у всех на устах, переболеть им успело более 4 миллионов россиян. Из них не все перенесли болезнь легко, заболевание даёт о себе знать ещё долгие месяцы. Мировое врачебное сообщество признало проблему: симптоматику объединили в постковидный синдром и занесли его в Международную классификацию болезней (МКБ-10). Заподозрить его у себя можно, оценив состояние организма в месяцы после перенесённого ковида.

Чек-лист постковидного синдрома

Слабость, не позволяющая вернуться к активной работе или тренировкам.
Сбой режима дня – ночью бессонница, а днём сонливость.
Тяжесть и заложенность в груди, одышка, чувство неполного вдоха.
Потливость, самопроизвольные колебания температуры на градус-два выше нормы.
Депрессия или резкие смены настроения, плаксивость.
Отсутствие вкуса и запаха в течение нескольких месяцев.
Выпадение волос, ломкость ногтей, дерматиты.

Если в течение 3-6 месяцев после ковида вы наблюдаете один или несколько симптомов из этого чек-листа, скорее всего у вас постковидный синдром. По данным Всемирной организации здравоохранения, он проявляется у 20% выздоровевших. Как же быстрее восстановиться, избавив организм от неприятностей?

Лечение постковида
Проконсультировавшись с лечащим врачом, можно пропить биологически активные добавки, среди которых витамины A, E, C, D и комплекс группы B. Чтобы справиться с последствиями болезни, организму могут понадобиться цинк, селен, железо, магний, калий или кальций. Главное – не назначать себе препараты с их содержанием без одобрения врача. Хорошо себя показывают и добавки на травах – стимулирующие, вроде женьшеня и ашваганды, и успокаивающие, вроде пустырника и валерианы.
Движение - это жизнь, отлёживаться целыми днями не стоит. Минимальные нагрузки, а лучше – лечебная физкультура, помогут восстановить утраченные силы. Перегибать с активностью тоже не стоит.
Людям, столкнувшимся с психическими расстройствами после ковида, важно не тянуть с обращением к специалистам – медицинским психотерапевтам и психиатрам.
Часто большую поддержку организму оказывают лечебные ванны, массажи, ароматерапия и посещение соляной пещеры. Такие процедуры имеют мягкое воздействие и точно не навредят.

Осложнения после ковида
С постковидным синдромом часто путают возникшие осложнения. К ним относятся более тяжёлые состояния – поражения лёгких, патологии кровеносной системы, вызванные тромбозом. Справиться с ними без медицинской помощи невозможно, в отдельных случаях осложнения после ковида приводят больного на койку стационара.
Особо подвержены развитию осложнений люди с хроническими заболеваниями, инвалидностью, диабетом. Пожилой возраст тоже негативно влияет на исход заболевания. Практика исследований за 2020 год показала, что лёгкая и средняя формы ковида проходят за 3-6 недель и не несут угрожающих жизни осложнений.

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