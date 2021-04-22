В Бердске названы имена победителей первенства Новосибирской области по тяжелой атлетике
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В Бердске названы имена победителей первенства Новосибирской области по тяжелой атлетике

11:40:554/22/2021Фото: ОФКиС Бердска
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Бердчане показали отличные результаты и стали призерами.

В р.п. Маслянино 17-18 апреля состоялось Первенство НСО по тяжёлой атлетике

Первенство Новосибирской области по тяжёлой атлетике состоялось в рабочем поселке Маслянино. Спортсмены из Бердска показали свой уровень, за что и получили призовые места.

Серебро среди девушек в весовой категории до 40 кг заняла Лакомова Диана, бронзу - Шабалина Алина. Весом до 55 кг - Верхотурова Арина (2 место). Першина Полина (до 64 кг) также взяла серебро. Второе место получила Шурумова Полина в категории до 71 кг.

У юношей бронзовым призером стал Зарубин Даниил (до 45 кг). А в категории до 61 кг третье место занял Деряев Владимир.

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соревнованиятяжелая атлетикаштанга
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