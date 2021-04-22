В Бердске названы имена победителей первенства Новосибирской области по тяжелой атлетике

Первенство Новосибирской области по тяжёлой атлетике состоялось в рабочем поселке Маслянино. Спортсмены из Бердска показали свой уровень, за что и получили призовые места.
Серебро среди девушек в весовой категории до 40 кг заняла Лакомова Диана, бронзу - Шабалина Алина. Весом до 55 кг - Верхотурова Арина (2 место). Першина Полина (до 64 кг) также взяла серебро. Второе место получила Шурумова Полина в категории до 71 кг.
У юношей бронзовым призером стал Зарубин Даниил (до 45 кг). А в категории до 61 кг третье место занял Деряев Владимир.