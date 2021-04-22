"Пока найден только сапог": Неделю ищут скрывшегося под водой реки Мильтюш егеря охотообщества Бердска Сергея Чумака

К утру 22 апреля пропавший егерь Сергей Чумак еще не найден. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Козин. - В пятницу будем продолжать поиски, - сказал Сергей Козин.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что к поискам пропавшего намерены подключить спасателей-водолазов.
- Пока найден только сапог, - рассказала жительница села Бурмистрово Полина (имя изменено - прим. ред.).
Напомним, 15 апреля Сергей Чумак отправился со своими товарищами сплавляться по реке Мильтюш. Алюминиевая лодка перевернулась в результате сильного течения. Два товарища пытались спасти Сергея, но сами еле выплыли на берег. Сергей Чумак около 10 лет был егерем от Бердского охотобщества. До этого он работал лесником в "Бердском лесхозе". «Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий. О результатах проведения поисковых мероприятий - читайте в ближайшее время.