Что случилось с яйцами? Откуда цена в 90 рублей за десяток?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Манжос Евгений Витальевич:
Что произошло со стоимостью продуктов питания, а именно куриных яиц? Яйцо, десяток стоит почти 90 рублей. Почему???
Что произошло со стоимостью продуктов питания, а именно куриных яиц?
От редакции
Почему???
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.