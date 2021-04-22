В Бердске названы имена кандидатов в Молодежный парламент Новосибирской области. Посмотрите на 9 юных политиков

В Бердске прием документов от кандидатов в члены Молодежного парламента Новосибирской области IV созыва завершён. Как сообщает ТИК города, 19 апреля были зарегистрированы еще 2 кандидата. Таким образом, за место в Молодежном парламенте от города Бердска будут бороться 9 человек:
Дмитрий Лебедев, студент Новосибирского Государственного университета экономики и управления; Семён Блынский, студент Бердского политехнического колледжа; Валерия Родькина, студентка Бердского политехнического колледжа; Роман Непомнящих, студент Бердского политехнического колледжа; Михаил Добринский, студент Сибирского института управления РАНХиГС; Алексей Столицин, учитель английского языка школы № 2; Яна Астафьева, студентка Бердского политехнического колледжа; Максим Киргинцев, работает в Боулинг баре «ЗАВОД»; Ксения Кошева, студентка Бердского политехнического колледжа.
20 апреля председатель территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина провела встречу с кандидатами. Наталья Валерьевна рассказала ребятам о порядке назначения доверенных лиц и наблюдателей, проведения предвыборной агитации, об участии в дебатах, ответила на вопросы кандидатов и пожелала победы на предстоящих выборах.
Источник: ТИК Бердска