В целости и сохранности: «Ростелеком» расширил возможности виртуальной телефонии
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В целости и сохранности: «Ростелеком» расширил возможности виртуальной телефонии

10:52:574/22/2021
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«Ростелеком» обновил опцию хранения и записи разговоров для сибирских абонентов услуги «Виртуальная АТС».

«Ростелеком» расширил возможности виртуальной телефонии

Теперь пользователи сервиса могут прослушивать аудиозаписи переговоров сотрудников с клиентами в течение года с момента совершения вызова, а не 30 дней, как было раньше. «Опция записи звонков в “Виртуальной АТС” у наших клиентов пользуется популярностью: в Сибири из 15 тысяч абонентов услуги она подключена у каждого третьего. Уверены, что после расширения мощности платформы функцией долгосрочного хранения записей воспользуется еще больше компаний. Это и понятно: в работе любой организации рано или поздно случаются моменты, когда без контроля общения сотрудников с клиентами не обойтись», — уточнил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком».

По итогам прошлого года «Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС. По данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг», в 2020 году российский рынок виртуальной телефонии продемонстрировал двузначные темпы роста как денежных, так и натуральных показателей. Лидером по количеству компаний-клиентов стал «Ростелеком», рост по этому показателю в 2020 году составил 28% по сравнению с предыдущим годом. Выручка оператора увеличилась на 32%. Виртуальная АТС позволяет компаниям настроить телефонную связь через интернет, обеспечив сотрудников функциями переадресации, распределения и записи звонков. В числе дополнительных услуг сервиса — возможность оформить на сайте предприятия виджет для заказа обратного звонка, подключить виртуальный контактный центр или интегрировать интернет-телефонию с CRM-системой. В 2020 году «Ростелеком» также запустил голосовые сервисы: анализ речи, голосовые помощники, коллтрекинг. Управлять телефонной сетью можно самостоятельно через личный кабинет.

В тарифы на «Виртуальную АТС» включен 1 городской номер или номер 8800 и пакет исходящих минут на любые телефоны России — от 100 до 1 500 минут в зависимости от выбранного тарифного плана. Узнать подробнее об услуге, а также оставить заявку на подключение можно на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00. 18+

Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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