Сколько еще дней продлится Великий пост 2021: какие молитвы читать и что можно есть?

В 2021 году Великий пост продолжается до 2 мая. В этот день будет праздноваться Пасха. Значит, последний день Великого поста - 1 мая.
Верующим осталось 9 дней поститься и впереди - самая тяжелая неделя Великого поста - Страстная седмица. На этой же неделе в среду полагается сходить на исповедь, а в Страстную пятницу пост самый строгий - можно только есть хлеб и пить воду. Но это для тех, кто имеет крепкое здоровье. Если вам трудно - поддерживайте силы и другой пищей, не нарушающей правила поста.
Понедельник, среду и пятницу - сухоядение
Во вторник и четверг можно есть горячую пищу
В субботу разрешается горячая пища с маслом, также в эту субботу 24 апреля (Лазарева суббота) разрешено поставить на стол рыбную икру. Воскресенье 25 апреля будет Вербным воскресеньем, поэтому разрешается горячая пища с маслом, немного вина (красного) и рыбные блюда.
Вся Страстная неделя посвящена последним дням жизни Иисуса Христа. Поэтому на ежедневных богослужениях рассказывается о тех событиях, что происходили с Ним перед распятием. Эти дни были наполнены своими событиями, содержащими глубокий смысл.
Если вы не имеете возможности посещать храм ежедневно, приводим вам тексты молитв, которые можно читать дома на Страстной седмице самостоятельно. Молитва Ефрема Сирина также не отменяется и читается ежедневно.
Великий понедельник
Тропарь, глас 8-й:
Се, Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.
Кондак, глас 8-й:
Иаков рыдаше Иосифова лишения и доблий седяше на колеснице, яко царь почитаемь: египтяныни бо тогда сластем не поработав, возпрославляшеся от Ведущаго человеческая сердца и Посылающаго венец нетленный.
Ексапостиларий:
Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный и одежды не имам, да вниду в онь. Просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя.
Великий вторник
Тропарь – см. Великий понедельник.
Кондак, глас 2-й:
Час, душе, конца помысливши и посечения смоковницы убоявшися, данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная, бодрствующи и зовущи: да не пребудем вне чертога Христова.
Великая среда
Тропарь – см. Великий понедельник.
Кондак, глас 4-й:
Паче блудницы, Блаже, беззаконновав, слез тучи никакоже Тебе принесох: но молчанием моляся, припадаю Ти, любовию облобызая пречистеи Твои нозе: яко да оставление мне, яко Владыка, подаси долгов, зовущу Ти, Спасе: от скверных дел моих избави мя.
Великий четверг
Тропарь:
Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся (просвещались), тогда Иуда злочестивый, сребролюбием недуговав, омрачашеся (обезумел) и беззаконным судиям Тебе, Праведнаго Судию, предает. Виждь, имений рачителю (собиратель), сих ради удавление употребивша: бежи несытыя души, Учителю таковая дерзнувшия (беги от ненасытной души, видя, на что она дерзнула по отношению к Учителю). Иже о всех Благий, Господи, слава Тебе.
«Херувимская песнь» и причастные стихи заменяются пением молитвы:
«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя прими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».
Великая пятница
В этот день недели читаются отрывки из Евангелий, описывающие, что происходило:
- от Матфея, глава 27;
- от Марка, глава 15;
- от Луки, глава 23;
- от Иоанна, глава 19.
Тропарь, глас 4:
Искупил ны еси от клятвы законныя Честною Твоею Кровию, на кресте пригвоздився, и копием прободся, безсмертие источил еси человеком. Спасе наш, слава Тебе.
Перевод:
Искупил Ты нас от проклятия закона драгоценною Своею Кровью: ко Кресту пригвожденный и копьем пронзенный, Ты людям источил бессмертие. Спаситель наш, слава Тебе!
Кондак, глас 8:
Нас ради Распятаго, приидите, вси воспоим: Того бо виде Мария на Древе и глаголаше: аще и распятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой.
Перевод:
Придите все, Распятого за нас воспоем. Ибо Мария увидела Его на Древе и восклицала: «Хотя Ты и распятие претерпеваешь, Ты – Сын и Бог мой».
Великая суббота
Тропари:
Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Благообразный Иосиф, с древа снем пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе нове покрыв положи.
Перевод:
Благообразный Иосиф, сняв с крестного древа пречистое Тело Твое, чистым полотном обвил и, помазав благоуханиями, положил в новом гробе.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества. Егда же и умершия от преисподних воскресил еси, вся силы небесныя взываху: Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе.
Перевод:
Когда Ты, Бессмертная Жизнь, принял смерть, тогда сиянием Своего Божества Ты умертвил ад; когда же Ты и умерших вывел из ада, все небесные силы восклицали: «Жизнеподатель, Христос Бог наш, слава Тебе».
И ныне и присно и вовеки веков. Аминь.
Мироносицам женам, при гробе представ, ангел вопияше: мира мертвым суть прилична, Христос же истления явися чуждь.
Перевод:
Ангел, представ пред женами-мироносицами при гробе, восклицал: «Миро пригодно для мертвых, Христос же явился чуждым тления».
Какие еще молитвы читать в течение Страстной седмицы дома?
Можно читать псалмы царя Давида, а также великопостные молитвы: Великий покаянный канон святителя Андрея Критского (250 песен – тропарей, охватывающих события от грехопадения Адама и Евы до земной жизни Иисуса Христа) и молитву преподобного Ефрема Сирина.
Молитва Ефрема Сирина
Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Молитва ко Господу Иисусу распятому
На Кресте пригвожденный за ны, Иисусе Христе, Единородный Бога Отца Сыне, милости, любве и щедрот неисчерпаемая бездно! Вем, яко грехов ради моих, от неизреченнаго человеколюбия, Кровь Твою пролияти на Кресте изволил еси, юже аз, недостойный и неблагодарный, доселе скверными моими делы попирах и ни во чтоже вменях. Тем убо из глубины беззакония и нечистоты моея умныма очима на Распятаго Тя на Кресте Искупителя моего воззрев, со смирением и верою во глубину язв, Твоего милосердия исполненных, себе повергаю, грехов прощения и сквернаго жития моего исправления прося. Милостив буди мне, Владыко и Судие мой, не отрини мя от лица Твоего, но всесильною Твоею рукою Сам мя к Тебе обрати и на путь истиннаго покаяния настави, да отныне положу спасения моего начало. Божественными страданьми Твоими укроти моя плотския страсти; излиянною Твоею Кровию очисти моя душевныя скверны; распятием Твоим распни мя миру с соблазнами его и похотьми; Крестом Твоим огради мя от невидимых враг, ловящих душу мою. Прободенныма рукама Твоима руце мои от всякаго неугоднаго Тебе дела воздержи. Пригвожденный плотию, пригвозди страху Твоему плоть мою, да уклонився от зла, творю благо пред Тобою. Преклонивый главу Твою на Кресте, к земли смирения приклони вознесенную мою гордыню; венцем Твоим терновым огради моя ушеса, во еже не слышати кроме полезнаго; желчь устами вкусивый, положи хранение нечистым устом моим; отверстое копием имеяй сердце, сердце чисто во мне созижди; всеми Твоими язвами всего мя сладце в любовь Твою уязви, да Тебе, Господа моего, возлюблю всею душею, всем сердцем, всею крепостию и всем помышлением. Даждь ми Себе странна и неимуща, где главы подклонити; даждь ми Себе Всеблагаго, избавляющаго душу мою от смерти; даждь мне Себе Всесладкаго, услаждающаго мя в скорбех и напастех Своею любовию, да Егоже первее ненавидех, прогневлях, от себе изгонях и ко Кресту пригвождах, сего ныне возлюблю, радуяся прииму и сладце Крест Его до конца жизни моея понесу. Не даждь отселе, о всеблагий Искупителю мой, ни единой моей воле совершатися, понеже зла есть и непотребна, да не паки впаду в тяжкую работу царствовавшего во мне греха; но Твоя воля благая, спасти мя хотящая, да совершается во мне всегда, ейже мя вручая, Тебе, Распятаго Господа моего, умным очесем моего сердца представляю и молю из глубины души, да и в разлучении моем от бреннаго моего тела, Тебе Единаго на Кресте Твоем узрю, в руце мя защищения Своего приемлюша, и от воздушных духов злобы храняща, вселяюща же со грешники, покаянием Тебе благоугодившими. Аминь.