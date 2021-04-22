Членам летных экипажей гражданской авиации и некоторым категориям работников угольной промышленности упростят процесс получения пенсионных надбавок. Соответствующий документ подготовил Минтруда. В проекте уточняется, что шахтерам и летчикам теперь не нужно собирать множество документов и доказывать многолетний стаж работы, это облегчит бюрократическую волокиту.Наниматели будут отправлять данные о сроке работы в Пенсионный фонд, что позволит рассчитывать доплаты. Помимо этого, инициаторы предложения планируют сократить перечень необходимых документов для получения дополнительного социального обеспечения. Это снизит административные издержки работодателей.
Назначение доплаты к пенсии упростили некоторым россиянам
11:17:584/22/2021
Кому-то больше не придется доказывать многолетний стаж работы.
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