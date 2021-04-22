В Бердске горит парк Победы, сообщили пожарным очевидцы

В парке Победы на склонах холмов горит трава. Можно предположить, что так развлекаются дети, но скорее всего это брошенные окурки от сигарет. - За последние дни выгорело 450 кв. метров сухой травы, - рассказал начальник ОНД Бердска Николай Степаненков сегодня, 22 апреля.
Особую тревогу вызывает тот факт, что огонь с травы может перекинуться на деревья. Детям необходимо рассказать о недопустимости игр с огнем. Взрослым — не бросать окурки от сигарет и непогашенные спички в траву. За прошедшие сутки пожарные Бердска выезжали в парк Победы. - Вызов оказался ложным, к счастью, - прокомментировал Николай Анатольевич.