В Бердске горит парк Победы, сообщили пожарным очевидцы
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В Бердске горит парк Победы, сообщили пожарным очевидцы

11:28:584/22/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Детям необходимо рассказать о недопустимости игр с огнем. Взрослым — не бросать окурки от сигарет и непогашенные спички в траву.

Пожара не произошло

В парке Победы на склонах холмов горит трава. Можно предположить, что так развлекаются дети, но скорее всего это брошенные окурки от сигарет. - За последние дни выгорело 450 кв. метров сухой травы, - рассказал начальник ОНД Бердска Николай Степаненков сегодня, 22 апреля.

Особую тревогу вызывает тот факт, что огонь с травы может перекинуться на деревья. Детям необходимо рассказать о недопустимости игр с огнем. Взрослым — не бросать окурки от сигарет и непогашенные спички в траву. За прошедшие сутки пожарные Бердска выезжали в парк Победы. - Вызов оказался ложным, к счастью, - прокомментировал Николай Анатольевич.

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пожартрава горитокурки сигарет
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