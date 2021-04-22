В Новосибирске стало известно, какие магазины откроют на месте ТЦ "Гигант" и "Горожанка"

В новых новосибирских магазинах проходит активный набор сотрудников от томской компании "Лама". Вакансии группа компаний разместила на сайте Зарплата. ру. Сотрудников набирают как минимум на шесть объектов, где планируют поставить новые торговые точки различные по форматам и брендам. В основном это будут бывшие точки холдинга «Сибирский Гигант».
Таким образом, место большого гипермаркета, который расположился на Мочищенском шоссе займет дискаунтер "Первоцен". В его помещении будет фабрика-кухня, предназначенная специально для приготовления и заморозки блюд, полуфабрикатов, и дальнейшей их поставки в магазины Новосибирска. Для воплощения проекта туда требуются повара, которым обещают зарплату - до 32 660 рублей, подсобные рабочие в рыбный цех с зп до 24 743 рублей, повара на посол рыбы от 32 000 рублей и т.д.
На месте «Горожанок» на Выборной, 142/3; Кошурникова, 24/1 и 1905 года, 69 откроют супермаркеты голландской сети SPAR, которую «Лама» развивает по франчайзингу. Сюда требуются кладовщик-грузчик (до 28 500 рублей), товаровед (до 30 000 рублей) и так далее.
Помимо этого есть еще три магазина, которые пойдут под новый бренд "Ламы" с 2019 года, универсамы "Хороший выбор". Такие магазины более упрощенные, сравнимы с сетью "Мария Ра" или "Ярче". Смена бренда также проходит в соседнем Томске, там "Хорошие цены" собираются переименовать на "Абрикос" - основной бренд "Ламы"