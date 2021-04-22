Выплата 10 000 в 2021 году: кто и когда получит, когда писать заявление

21 апреля президент Владимир Путин объявил об очередной существенной поддержке россиянам с детьми. - Прежде всего, государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути, заявил лидер нации во время послания Федеральному собранию. И объявил о новой выплате в 10000 рублей детям России.
Кто получит 10 000 рублей? Получат все дети-школьники: в том числе и те, кто в 2021 году идет в 1 класса.
Будет ли выплата на семью или на каждого ребенка?
10000 рублей получит каждый ребенок в семье, если он в августе 2021 года пребывает в статусе школьника, или собрался в 1 класс.
Выплата будет иметь характер постоянной или разовой?
Выплата в 10 000 рублей на каждого школьника – это единовременное пособие. То есть вы получите ее один раз.
Кто может претендовать?
Выплата не зависит от дохода семьи, нужно иметь гражданство РФ.
Когда выплата придет на счета российских семей?
Срок поступления выплаты в середине августа 2021 года. Чтобы родители смогли собрать детей в школы?
Сколько денег потратит государство на эту школьную поддержку?
170 млрд рублей придут на счета всех семей РФ. Каждому ребенку по 10 000 рублей. Министр Минтруда Антон Котяков сообщил, что около 17 млн человек смогут претендовать на единовременную выплату семьям с детьми-школьниками.
Как и когда подавать заявление на выплату в 10 000 рублей? С учетом того, что за последний год все пособия и выплаты приходят в проактивном режиме (то есть вы не собираете справки), то после подачи заявления на сайте Госуслуг – вы ее получите на свой расчетный счет. На 22 апреля на сайте Госуслуг пока нет окна для подачи заявления на выплату в 10 000 рублей. Но скорее всего, оно появится в самое ближайшее время.
Будут ли проверять, на что потратили деньги?
Нет.
Получат ли ее семьи, если уже получают иные выплаты?
Да.
Дословно слова Владимира Путина о 10000 рублей каждому школьнику в августе 2021 года
-Подчеркну, в период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим, многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдём. Но этого ещё не произошло. И в этой связи предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведём в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу.
Какие вопросы у вас еще остались по выплату?