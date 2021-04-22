Стоны обделенных Путиным матерей России: Новых выплат на детей до 7 лет требуют от президента родители
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Стоны обделенных Путиным матерей России: Новых выплат на детей до 7 лет требуют от президента родители

12:15:384/22/2021,Дмитрий БороздинФото: pixabay
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Выступая с традиционным посланием к Федеральному собранию, Путин анонсировал введение в стране множества новых выплат и пособий, в основном для семей с детьми и малоимущих. Как оказалось, такие решения не всем по душе.

Путин дал денег не всем

В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с традиционным посланием. В нем, среди прочего, глава государства сообщил о том, что для граждан появится сразу несколько новых мер материальной поддержки семей с детьми.

В частности, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», речь идет о разовой выплате в 10 тыс. руб. для детей, готовящихся к школе, ежемесячном пособии в 5 650 руб. для детей от 8 до 16 лет из неполных семей и пособии в 6 350 руб. для беременных. Однако, как оказалось, далеко не все россияне оказались довольны таким предложением главы государства. Многих возмутил выбор категорий, которым государство намерено оказывать помощь.

- После семи лет дети и родители перестают нуждаться в полных семьях, которые живут честно, дети есть перестают или одевать их не надо? - пишет аноним.
- Про пенсионеров ни слова! Как будто их не существует. Как же они будут жить до 78 лет, как он обещает, впроголодь? Вряд ли доживут на такие пенсии, - пишет Сергей Д.

- Почему только неполным семьям будут выплаты? А если в семье есть и мама и папа, но работает только мама и воспитывает десятилетнего ребенка, - спрашивает в комментариях «Курьер. Среда. Бердск» читательница Наталья.
- А потому что второй неработающий родитель может заниматься с ребенком уроками, водить его на секции, заниматься бытом дома, а когда один родитель, то он вынужден разрываться на несколько частей, чтобы все успевать, и пахать, и стирать, и готовить, и с детьми заниматься и воспитывать их, - отвечает ей Анна1629.

Другие пользователи возмутились размером пособий. Так анонимный комментатор указывает, что при богатейших ресурсах России она вполне способна платить «по 1 млн в год каждому ребенку». А обеспечить это, по мнению комментатора, может сокращение «золотых премий и парашютов» чиновникам и топ-менеджерам госкорпораций. Впрочем, эту идею раскритиковал другой анонимный комментатор, подсчитавший что такие расходы бюджет страны все-таки не потянет.

- На 1 апреля 2020 года согласно Росстату в России проживало более 32 млн детей. То есть предлагаешь выплачивать на детей ежегодно 32 трлн рублей, при доходах бюджета в 18 трлн рублей? У тебя как вообще с математикой? С фантазией я вижу все неплохо, - пишет он.

- Да почему вашему ребенку кто-то должен платить. Вы его для себя рожали или для Путина? Если для Путина, то отдайте его в детдом там он будет на полном гособеспечении. Я детей в 90-е родила и никаких пособий не получала, и выжили как то. Вам сколько не дай, все мало будет! Это психология иждевенца! - добавляет комментатор Тата.

Третья категория недовольных уверены, что какими бы светлыми ни были инициативы президента, они наверняка разобьются о бюрократические препоны, неизменно возникающие во всех сферах, касающихся социальной политики.

- Дадут только тем, кто не получает алименты. Нужно будет миллион подтверждений, что ты их не получаешь. А то, что с алиментами не будет прожиточного минимума на человека, это не будет их волновать. Красивые слова, снова лапша на ушах, - считает Елена Зверева.

- За последние пару лет стало понятно, что любые подачки из бюджета с лихвой компенсируются ростом налогов, тарифов, цен и штрафов. Так что за все обещанное придется опять платить всему населению - наши расходы в ближайший год-два-три только вырастут. Посмотрите сейчас на ценники в магазинах - по сравнению с началом прошлого года рост цен по многим позициям в 1,5-2 раза, - замечает еще один анонимный комментатор.

Однако нашлись и те, кто полностью доволен предложенными мерами. Так, еще одна читательница «Курьер. Среда. Бердск», уже 10 лет воспитывающая ребенка в одиночку, заверяет что помощь в 5 650 руб. будет очень кстати, учитывая что с получением алиментов многие родители-одиночки испытывают проблемы.
- Это лучше, чем ноль, и за это огромное спасибо, - подытожила она.

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выплатынедовольныодин родитель
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