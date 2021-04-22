Что сказал Путин об индексации пенсий работающим пенсионерам 21 апреля 2021

21 апреля президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию. Увы, надежды многих россиян рухнули - работающие пенсионеры не получили индексацию пенсий, а родители детей до 7 лет новых выплат от государства.
Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в августе 2021 года по 10 000 рублей получат все дошкольники и ученики с 8 до 16 лет. Эти деньги по мнению президента смогут помочь семьям собрать ребятишек в школу. Кроме того, матери-одиночки или разведенные мамы и папы, которые воспитывают сыновей и дочерей, смогут рассчитывать на новое пособие — ежемесячную выплату в размере 5 650 рублей ребятишкам от 8 до 16 лет.
Так почему же Путин не сделал заявление об индексации пенсий работающим пенсионерам, ведь большинство россиян ждала заветного решения от лидера нации. Напомним, индексация пенсий это категории россиян заморожена с 2016 года. И ни раз народ умолял власть вернуть деньги, хоть и небольшие. Но все тщетно.
Лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Государственной думы Сергей Миронов сделал заявление по поводу выступления Путина. Он считает, что президент умолчал об индексации пенсий не потому что забыл про это, а так как его не устроил предлагаемый вариант. Но парламентарий уверен, что инициативу обязательно доведут до ума и воплотят в реальность.
Глава фракции «Партия Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева также отреагировал на выступление Путина. Политик отметила, что ее не удовлетворил тот факт, что вопросы индексации пенсий не были озвучены президентом.