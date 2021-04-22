Что сказал Путин об индексации пенсий работающим пенсионерам 21 апреля 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что сказал Путин об индексации пенсий работающим пенсионерам 21 апреля 2021

11:50:194/22/2021Фото: Кремлин.ру
0

В этот день президент России огласил послание Федеральному Собранию.

Владимир Путин обратился к нации
Владимир Путин обратился к нации

21 апреля президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию. Увы, надежды многих россиян рухнули - работающие пенсионеры не получили индексацию пенсий, а родители детей до 7 лет новых выплат от государства.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в августе 2021 года по 10 000 рублей получат все дошкольники и ученики с 8 до 16 лет. Эти деньги по мнению президента смогут помочь семьям собрать ребятишек в школу. Кроме того, матери-одиночки или разведенные мамы и папы, которые воспитывают сыновей и дочерей, смогут рассчитывать на новое пособие — ежемесячную выплату в размере 5 650 рублей ребятишкам от 8 до 16 лет.

Так почему же Путин не сделал заявление об индексации пенсий работающим пенсионерам, ведь большинство россиян ждала заветного решения от лидера нации. Напомним, индексация пенсий это категории россиян заморожена с 2016 года. И ни раз народ умолял власть вернуть деньги, хоть и небольшие. Но все тщетно.

Лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Государственной думы Сергей Миронов сделал заявление по поводу выступления Путина. Он считает, что президент умолчал об индексации пенсий не потому что забыл про это, а так как его не устроил предлагаемый вариант. Но парламентарий уверен, что инициативу обязательно доведут до ума и воплотят в реальность.

Глава фракции «Партия Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева также отреагировал на выступление Путина. Политик отметила, что ее не удовлетворил тот факт, что вопросы индексации пенсий не были озвучены президентом.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
послание федеральному собраниюиндексация пенсийработающие пенсионеры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ваши надежды оправдались?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВ Бердске названы имена победителей первенства Новосибирской области по тяжелой атлетике
    11:40:55 4/22/2021
    В Бердске названы имена победителей первенства Новосибирской области по тяжелой атлетике
    В Новосибирске стало известно, какие магазины откроют на месте ТЦ "Гигант" и "Горожанка"
    11:37:59 4/22/2021
    В Новосибирске стало известно, какие магазины откроют на месте ТЦ "Гигант" и "Горожанка"
    Выплата 10 000 в 2021 году: кто и когда получит, когда писать заявление
    11:29:58 4/22/2021
    Выплата 10 000 в 2021 году: кто и когда получит, когда писать заявление
    БердскВ Бердске горит парк Победы, сообщили пожарным очевидцы
    11:28:58 4/22/2021
    В Бердске горит парк Победы, сообщили пожарным очевидцы
    22 апреля - День Земли 2021: Зеленые открытки и поздравления в стихах
    11:20:07 4/22/2021
    22 апреля - День Земли 2021: Зеленые открытки и поздравления в стихах
    Назначение доплаты к пенсии упростили некоторым россиянам
    11:17:58 4/22/2021
    Назначение доплаты к пенсии упростили некоторым россиянам
    БердскВ Бердске названы имена кандидатов в Молодежный парламент Новосибирской области. Посмотрите на 9 юных политиков
    11:08:02 4/22/2021
    В Бердске названы имена кандидатов в Молодежный парламент Новосибирской области. Посмотрите на 9 юных политиков
    БердскЖизнь на Поповке: Смотрите фото и видео с легендарной улицы Бердска в апреле 2021
    10:52:25 4/22/2021
    Жизнь на Поповке: Смотрите фото и видео с легендарной улицы Бердска в апреле 2021
    БердскСрочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мои герои» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
    10:31:56 4/22/2021
    Срочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мои герои» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
    Ответ Путина Чехии: Требовать от России бесполезно
    10:21:17 4/22/2021
    Ответ Путина Чехии: Требовать от России бесполезно