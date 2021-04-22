Заявление на новую выплату 5650 от Путина: когда дети от 8 до 16 лет получат пособие, при каких условиях
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Заявление на новую выплату 5650 от Путина: когда дети от 8 до 16 лет получат пособие, при каких условиях

12:07:374/22/2021Фото: https://www.freeimg.ru/
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Будут ли при начислении 5650 рублей учитывать доход? Да, будут. Выплату назначат семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. И еще ответы на вопросы россиян.

Родители-одиночки с 1 июля будут получать по 5650 рублей на каждого ребенка

Кто получит выплату в 5650 рублей?

Все, кто воспитывает детей один: независимо мама или папа, но при условии статуса «разведен», и один из родителей имеет право на алименты, или в графике рождения ребенка стоит прочерк. Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельство о рождении ребенка).

Будут ли при начислении 5650 рублей учитывать доход?

Да, будут. Выплату назначат семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека.

Какой размер пособия для одиноких родителей?

5650 рублей – эта сумма равна половине регионального прожиточного минимума на детей. Но так как региональный прожиточный минимум на детей может различаться в разных областях России, то и сумма пособия может отличаться.

Это выплата разовая или постоянная?

Получать ее будут дети из неполных семей – ежемесячно.

Какого возраста дети получат ежемесячное пособие в 5650 рублей?

Дети от 8 до 16 лет включительно.

Будут ли платить 5650 рублей на семью или на каждого ребенка?

На каждого. Если у вас два ребенка – то вы получите по 5650 рублей на КАЖДОГО. Итого – 11 300 рублей придут вам на счет на двух детей.

Когда пособие начнет поступать на счета?

С 1 июля 2021 года.

Как оформить заявление на пособие?

Подать заявление одинокие родители смогут на сайте Госуслуг на детей от 8 до 16 лет включительно.

Когда можно подать заявление на это пособие?

Так как пособие будут платить уже с 1 июля 2021 года, то на сайте Госуслуг в самые ближайшие дни такая возможность уже будет действовать. Подавать заявление – дистанционно. Вам надо иметь личный кабинет. Никуда ходить со справками и за справками не требуется. - Минтруд в короткие сроки подготовит все необходимые документы для начала перечисления выплат и откроет возможность для подачи заявлений, - заявил 21 апреля глава Минтруда России Антон Котяков.

Как долго будут платить на каждого ребенка по 5650 рублей?

Пока ребенку не исполнится 17 лет. А с какого возраста – как только ему исполнилось 8 лет.

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новая выплата от Путина5650 рублей на каждого ребенка из неполной семьи
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