Майские праздники хотят продлить в России
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Майские праздники хотят продлить в России

12:28:494/22/2021Фото: pixabay
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Сергей Миронов предлагал сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году. Предполагалось, что это будет возможным сделать навсегда, но жертвую некоторыми выходными из-за Нового года в январе.

Уже совсем скоро выходные

Минтруд России обдумывает предложение об увеличении длительности выходных в мае из-за праздников. Глава ведомства Антон Котяков уточнил. что пока что нет никаких решений по этому поводу.

- Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли, - цитируют министра РИА Новости.

Ране сообщалось, что лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагал сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году. Предполагалось, что это будет возможным сделать навсегда, но жертвую некоторыми выходными из-за Нового года в январе.

Правда, пресс-секретарь Кремля усомнился в том, что эту идею удастся реализовать.

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отдыхвыходныемайские праздники
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