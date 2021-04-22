Майские праздники хотят продлить в России

Минтруд России обдумывает предложение об увеличении длительности выходных в мае из-за праздников. Глава ведомства Антон Котяков уточнил. что пока что нет никаких решений по этому поводу.
- Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли, - цитируют министра РИА Новости.
Ране сообщалось, что лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагал сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году. Предполагалось, что это будет возможным сделать навсегда, но жертвую некоторыми выходными из-за Нового года в январе.
Правда, пресс-секретарь Кремля усомнился в том, что эту идею удастся реализовать.