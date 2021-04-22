Новое путинское пособие 6350 рублей: как оформить на Госуслугах и будут ли учитывать доход семьи
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Новое путинское пособие 6350 рублей: как оформить на Госуслугах и будут ли учитывать доход семьи

12:34:094/22/2021Фото: https://pixabay.com/
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Всего порядка 700 тысяч беременных россиянок смогут в самое ближайшее время получить такую существенную поддержку.

Беременные женщины, которые имеют маленький доход, могут получать ежемесячное пособие
Сюжет: Все пособия Путина
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Во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о мерах поддержки российских семей. И одна из них направлена на мам, которые пока еще ждут малыша. - И, конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребёнка и при этом испытывают ещё и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребёнка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги, - сказал президент 21 апреля. - Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц. Всего порядка 700 тысяч беременных россиянок смогут в самое ближайшее время получить такую существенную поддержку.

Кто получит 6350 рублей?

Беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки.

Будут ли проверять доходы? 

Судя по условию «находящихся в трудной материальной ситуации», то да, доход будет учитываться. Пособие будет назначаться в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. Пособие составит половину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина – в среднем по стране это порядка 6350 рублей.

Пособие 6350 рублей будет разовым или ежемесячным?

Ежемесячным, пока вы не родите малыша.
Пособие будет выплачиваться ежемесячно с постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка.

Через какую структуру пойдут деньги на счета беременных?
Пенсионный фонд России.

Когда и где писать заявление на получение пособия? За выплатой пособия необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале Госуслуги. В самое ближайшее время все будет готово для приема этих заявлений.

Когда начнут платить? 

В самое ближайшее время.

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новая выплата Путина6350 рублей для беременных
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