Новое путинское пособие 6350 рублей: как оформить на Госуслугах и будут ли учитывать доход семьи

Во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о мерах поддержки российских семей. И одна из них направлена на мам, которые пока еще ждут малыша. - И, конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребёнка и при этом испытывают ещё и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребёнка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги, - сказал президент 21 апреля. - Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц. Всего порядка 700 тысяч беременных россиянок смогут в самое ближайшее время получить такую существенную поддержку.
Кто получит 6350 рублей?
Беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки.
Будут ли проверять доходы?
Судя по условию «находящихся в трудной материальной ситуации», то да, доход будет учитываться. Пособие будет назначаться в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. Пособие составит половину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина – в среднем по стране это порядка 6350 рублей.
Пособие 6350 рублей будет разовым или ежемесячным?
Ежемесячным, пока вы не родите малыша.
Пособие будет выплачиваться ежемесячно с постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка.
Через какую структуру пойдут деньги на счета беременных?
Пенсионный фонд России.
Когда и где писать заявление на получение пособия? За выплатой пособия необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале Госуслуги. В самое ближайшее время все будет готово для приема этих заявлений.
Когда начнут платить?
В самое ближайшее время.