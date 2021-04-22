Кто уйдет на пенсию раньше срока в 2021 году, объяснения ПФР
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Кто уйдет на пенсию раньше срока в 2021 году, объяснения ПФР

1:43:504/22/2021Фото: pixabay.com
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Учитывая изменения, в этом году данная категория граждан может получать страховую пенсию с 56,5 лет женщины и 61,5 года мужчины.

Госслужащие могут оформить страховую пенсию по достижении 56,5 лет 61,5 года
Сюжет: Пенсионная реформа
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Гражданские госслужащие могут уйти на пенсию по выслуге лет, если они отработали нужный стаж работы на службе.

Переход к новому пенсионному возрасту для государственных служащих федеральных, региональных и муниципальных уровней происходит постепенно. До 2021 года увеличение возраста составляет по полгода в год, после подстраивается под общий темп повышения пенсионного возраста в стране. Мужчины-госслужащие, начиная с 2028 года отправятся на пенсию в 65 лет, женщины к 2034 году уйдут на пенсию в 63 года.

Кроме того, с 2017 изменены требования к стажу федеральных служащих для получения государственной пенсии. Ежегодно указанный стаж увеличивается на полгода (с 15 лет в 2016 году), пока не достигнет 20 лет в 2026 году.

Учитывая изменения, в 2021 данная категория граждан может получать страховую пенсию с 56,5 лет женщины и 61,5 года мужчины. Для начисления пенсии за выслугу лет стаж работы на госслужбе должен быть не менее 17, 5 лет. Пенсия по выслуге лет для государственных служащих выплачивается после увольнения со службы.

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