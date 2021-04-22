Кто уйдет на пенсию раньше срока в 2021 году, объяснения ПФР

Гражданские госслужащие могут уйти на пенсию по выслуге лет, если они отработали нужный стаж работы на службе.
Переход к новому пенсионному возрасту для государственных служащих федеральных, региональных и муниципальных уровней происходит постепенно. До 2021 года увеличение возраста составляет по полгода в год, после подстраивается под общий темп повышения пенсионного возраста в стране. Мужчины-госслужащие, начиная с 2028 года отправятся на пенсию в 65 лет, женщины к 2034 году уйдут на пенсию в 63 года.
Кроме того, с 2017 изменены требования к стажу федеральных служащих для получения государственной пенсии. Ежегодно указанный стаж увеличивается на полгода (с 15 лет в 2016 году), пока не достигнет 20 лет в 2026 году.
Учитывая изменения, в 2021 данная категория граждан может получать страховую пенсию с 56,5 лет женщины и 61,5 года мужчины. Для начисления пенсии за выслугу лет стаж работы на госслужбе должен быть не менее 17, 5 лет. Пенсия по выслуге лет для государственных служащих выплачивается после увольнения со службы.