Анатолий Пронюшкин признался, как стал новым директором КБУ Бердска

С 20 апреля к своим обязанностям в должности нового директора МУП «КБУ» приступил Анатолий Пронюшкин. Согласно информации на сайте мэрии Бердска, у него два высших образования по специальностям «Электроснабжение» и «Экономика и управление предприятием», а за плечами многолетний опыт работы в сфере энергетики. Директором КБУ Пронюшкин стал на общих основаниях, после переговоров с мэром Евгением Шестерниным, рассмотревшим его резюме. Об этом он рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 22 апреля, подчеркнув что ранее не был знаком с Евгением Анатольевичем.
- Он меня пригласил на собеседование, мы поговорили решили взять таймаут. Через две недели я перезвонил и сказал, что согласен на его предложение. Таким образом состоялось мое назначение, - рассказывает Анатолий Пронюшкин.
Сейчас новый директор изучает дела предприятия и оценивает фронт работ. На сайте городской администрации указано, что в числе главных задач нового руководителя - подготовка к отопительному сезону, завершение строительства водозабора и новой насосной станции, прокладка дублирующей магистрали канализационного коллектора на Первомайской и модернизация системы теплоснабжения. А также ряд других задач, в том числе снижение долгов предприятия.
- Самый главный приоритет ресурсоснабжающей организации — это бесперебойное и качественное снабжение ресурсом, который мы поставляем для потребителя. Меня в институте так учили и я всю жизнь так работал, - отмечает директор КБУ.
Более подробно о своих планах на новом посту и работе КБУ Анатолий Пронюшкин пообещал рассказать позднее. Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что он 22 года трудился на ТЭЦ-2, в том числе 13 лет на должности главного инженера. А также 10 лет был заместителем исполнительного директора фонда модернизации ЖКХ. С 2019 года Пронюшкин работал заместителем директора по коммерческой деятельности УЭВ в Бердске.
Стоит отметить, что в 2012 году Пронюшкин попытался стать вице-мэром Бердска по ЖКХ. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", экс-директор КБУ Олег Новичонок переехал на ПМЖ в Москву. За последние 12 лет Анатолий Пронюшкин девятый директор КБУ Бердска.