Анатолий Пронюшкин признался, как стал новым директором КБУ Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Анатолий Пронюшкин признался, как стал новым директором КБУ Бердска

2:09:174/22/2021,Дмитрий БороздинФото: администрация г. Бердска
0

В приоритете Анатолия Пронюшкина — обеспечить бердчан бесперебойными и качественными поставками коммунальных ресурсов.

Анатолий Пронюшкин в должности директора КБУ уже третий день

С 20 апреля к своим обязанностям в должности нового директора МУП «КБУ» приступил Анатолий Пронюшкин. Согласно информации на сайте мэрии Бердска, у него два высших образования по специальностям «Электроснабжение» и «Экономика и управление предприятием», а за плечами многолетний опыт работы в сфере энергетики. Директором КБУ Пронюшкин стал на общих основаниях, после переговоров с мэром Евгением Шестерниным, рассмотревшим его резюме. Об этом он рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 22 апреля, подчеркнув что ранее не был знаком с Евгением Анатольевичем.

- Он меня пригласил на собеседование, мы поговорили решили взять таймаут. Через две недели я перезвонил и сказал, что согласен на его предложение. Таким образом состоялось мое назначение, - рассказывает Анатолий Пронюшкин.

Сейчас новый директор изучает дела предприятия и оценивает фронт работ. На сайте городской администрации указано, что в числе главных задач нового руководителя - подготовка к отопительному сезону, завершение строительства водозабора и новой насосной станции, прокладка дублирующей магистрали канализационного коллектора на Первомайской и модернизация системы теплоснабжения. А также ряд других задач, в том числе снижение долгов предприятия.

- Самый главный приоритет ресурсоснабжающей организации — это бесперебойное и качественное снабжение ресурсом, который мы поставляем для потребителя. Меня в институте так учили и я всю жизнь так работал, - отмечает директор КБУ.

Более подробно о своих планах на новом посту и работе КБУ Анатолий Пронюшкин пообещал рассказать позднее. Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что он 22 года трудился на ТЭЦ-2, в том числе 13 лет на должности главного инженера. А также 10 лет был заместителем исполнительного директора фонда модернизации ЖКХ. С 2019 года Пронюшкин работал заместителем директора по коммерческой деятельности УЭВ в Бердске.

Стоит отметить, что в 2012 году Пронюшкин попытался стать вице-мэром Бердска по ЖКХ. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", экс-директор КБУ Олег Новичонок переехал на ПМЖ в Москву. За последние 12 лет Анатолий Пронюшкин девятый директор КБУ Бердска.

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
назначениеновый директордиректор КБУЖКХ.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чего ждете от нового директора?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКогда появится газ во всех домах Бердска, открыл тайну Евгений Шестернин
    1:59:30 4/22/2021
    Когда появится газ во всех домах Бердска, открыл тайну Евгений Шестернин
    Кто уйдет на пенсию раньше срока в 2021 году, объяснения ПФР
    1:43:50 4/22/2021
    Кто уйдет на пенсию раньше срока в 2021 году, объяснения ПФР
    БердскО последствиях прививки от коронавируса и осложнениях после болезни рассказал врач
    1:41:05 4/22/2021
    О последствиях прививки от коронавируса и осложнениях после болезни рассказал врач
    Бердск"Если бы не Ленин, не было бы полета Юрия Гагарина в космос": Коммунисты Бердска отмечают 151-й день рождения лидера 22 апреля. Смотрите фото и видео
    1:14:52 4/22/2021
    "Если бы не Ленин, не было бы полета Юрия Гагарина в космос": Коммунисты Бердска отмечают 151-й день рождения лидера 22 апреля. Смотрите фото и видео
    БердскРазмер средней зарплата сибиряка в 2021 году назван - 43 305 рублей
    1:00:33 4/22/2021
    Размер средней зарплата сибиряка в 2021 году назван - 43 305 рублей
    Новое путинское пособие 6350 рублей: как оформить на Госуслугах и будут ли учитывать доход семьи
    12:34:09 4/22/2021
    Новое путинское пособие 6350 рублей: как оформить на Госуслугах и будут ли учитывать доход семьи
    БердскСтоны обделенных Путиным матерей России: Новых выплат на детей до 7 лет требуют от президента родители
    12:15:38 4/22/2021
    Стоны обделенных Путиным матерей России: Новых выплат на детей до 7 лет требуют от президента родители
    Заявление на новую выплату 5650 от Путина: когда дети от 8 до 16 лет получат пособие, при каких условиях
    12:07:37 4/22/2021
    Заявление на новую выплату 5650 от Путина: когда дети от 8 до 16 лет получат пособие, при каких условиях
    БердскЧто сказал Путин об индексации пенсий работающим пенсионерам 21 апреля 2021
    11:50:19 4/22/2021
    Что сказал Путин об индексации пенсий работающим пенсионерам 21 апреля 2021
    БердскВ Бердске названы имена победителей первенства Новосибирской области по тяжелой атлетике
    11:40:55 4/22/2021
    В Бердске названы имена победителей первенства Новосибирской области по тяжелой атлетике