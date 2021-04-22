Аллергическая крапивница
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Аллергическая крапивница

2:05:204/22/2021Фото: freeimages.com
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Аллергическая крапивница -  нарушение реакций организма на различные факторы.

аллергия
Аллергическая крапивница -  нарушение реакций организма на различные факторы

Аллергия, которая проявляется возникновением  зудящих припухших волдырей разного размера бледно-розового цвета на кожных покровах, называется крапивницей. Причиной ее возникновения могут быть самые различные факторы, на которые наблюдаются неправильные реакции организма. Наиболее часто спровоцировать неприятные симптомы может цветочная пыльца, лекарственные препараты и косметические средства.

При появлении признаков аллергической крапивницы необходимо в срочном порядке проконсультироваться с доктором аллергологом. Подобрать в Москве специалиста и записаться к нему на прием можно быстро на портале НаПоправку здесь https://napopravku.ru/moskva/doctors/allergolog/.

Аллергическая реакция может проявляться:


  • В острой форме. В этом случае признаки сохраняются на протяжении от нескольких часов до нескольких недель.

  • В хронической форме. Для нее характерным является состояние ежедневного появления симптомов на протяжении более 6 недель, которые сохраняются короткое время.


Лечение аллергической крапивницы базируется на выявлении аллергена и его устранении. Неприятные проявления заболевания убирают с помощью антигистаминных препаратов. При хронической крапивнице требуется полное обследование организма. Если пустить развитие патологии на самотек, то воспалительные процессы привести к обширным отекам и затронуть легкие, что несет угрозу для здоровья.

Прежде всего, при крапивнице нужно уделить внимание правильному питанию. Необходимо отказаться от употребления алкогольных напитков, так как именно на их фоне в большинстве случаев наблюдается обострение болезни. Важно соблюдать правильный питьевой режим, в день следует выпивать не мене двух литров чистой воды. Кроме того следует кушать маленькими порциями и исключать переедание. Если имеется подозрение, что реакция возникает на определенные продукты, их необходимо исключить из рациона.

Лечение доктор назначает только после проведения диагностики. Для уточнения причины заболевания понадобиться сдать необходимые анализы и пройти обследования. Прогноз при проведении корректного лечения всегда благоприятный.

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аллергическая крапивница
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