Особенности изометрических упражнений

Особенностью изометрических упражнений является то, что во время их выполнения нужно сохранять позицию в течению определенного времени. В процессе этого длина мышц не меняется, а суставы не двигаются. Наиболее известное изометрическое упражнение - планка.
При регулярном выполнении силовых тренировок развивается выносливость. Изометрические упражнения улучшают тонус и укрепляют мышцы. В короткое время удается увеличить их объем.
Другие важные особенности:
- Экономия времени. В процессе выполнения упражнений не нужно делать отдых между разными подходами. Это значит, что для получения результата потребуется меньше времени.
- Доступность. В процессе тренировки не нужно использовать никакого дополнительного оборудования.
- Быстрое восстановление. При выполнении изометрических упражнений мышечные ткани не сильно повреждаются, поэтому можно тренироваться можно чаще, что позволяет быстро достичь нужного прогресса.
Для поддержания мышц в хорошем состоянии достаточно выполнять изометрические упражнения ежедневно в течение не более 15 минут. При этом тренировки можно подобрать для различных частей тела. Благодаря им модно улучшить гибкость и снизить риски получения случайных травм.
Важно перед началом выполнения изометрических упражнений сделать разминку. Это позволит предотвратить травмирование. В процессе выполнения упражнений следует напрягать мышцы. Но при этом не нужно работать на пределе своих природных возможностей. Хорошего результата можно достичь при 60-80% процентах напряжения.
Обязательное условие для правильной тренировки – глубокое ровное дыхание. Дышать следует нижней частью живота. Мысленно нужно считать до пяти на каждом вдохе и выдохе в процессе всей тренировки. Каждое новое упражнение начинать следует на вдохе. Важно увеличивать нагрузку постепенно, начиная с минимума. Изначально рекомендуется выбирать простые позы. При возникновении болевых ощущений следует сделать перерыв. Если возникло ощущение, что силы исчезли, то вернуться к силовым тренировкам можно не быстрее чем через несколько дней.