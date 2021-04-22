Особенности изометрических упражнений
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Особенности изометрических упражнений

2:08:124/22/2021Фото: musclefit.info
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К силовым тренировкам относят изометрические упражнения.

планка
Наиболее известное изометрическое упражнение - планка

Особенностью изометрических упражнений является то, что во время их выполнения нужно сохранять позицию в течению определенного времени. В процессе этого длина мышц не меняется, а суставы не двигаются. Наиболее известное изометрическое упражнение - планка.

При регулярном выполнении силовых тренировок развивается выносливость. Изометрические упражнения улучшают тонус и  укрепляют мышцы. В короткое время удается увеличить их объем.

Другие важные особенности:


  • Экономия времени. В процессе выполнения упражнений не нужно делать отдых между разными подходами. Это значит, что для получения результата потребуется меньше времени.

  • Доступность. В процессе тренировки не нужно использовать никакого дополнительного оборудования.

  • Быстрое восстановление. При выполнении изометрических упражнений мышечные ткани не сильно повреждаются, поэтому можно тренироваться можно чаще, что позволяет быстро достичь нужного прогресса.


Для поддержания мышц в хорошем состоянии достаточно выполнять изометрические упражнения ежедневно в течение не более 15 минут. При этом тренировки можно подобрать для различных частей тела. Благодаря им модно улучшить гибкость и снизить риски получения случайных травм.

Важно перед началом выполнения изометрических упражнений сделать разминку. Это позволит предотвратить травмирование. В процессе выполнения упражнений следует напрягать мышцы. Но при этом не нужно работать на пределе своих природных возможностей. Хорошего результата можно достичь при 60-80% процентах напряжения.

Обязательное условие для правильной тренировки – глубокое ровное дыхание. Дышать следует нижней частью живота. Мысленно нужно считать до пяти на каждом вдохе и выдохе в процессе всей тренировки. Каждое новое упражнение начинать следует на вдохе. Важно увеличивать нагрузку постепенно, начиная с минимума. Изначально рекомендуется выбирать простые позы. При возникновении болевых ощущений следует сделать перерыв. Если возникло ощущение, что силы исчезли, то вернуться к силовым тренировкам можно не быстрее чем через несколько дней.

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изометрические упражнения
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