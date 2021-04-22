Дачные автобусы в Новосибирске запустят с 24 апреля

В Новосибирске с 24 апреля по 1 октября начнут совершать свой маршрут дачные автобусы, сообщают в пресс-центре мэрии.
На время изменят некоторые городские маршруты: • № 51 л «Нижняя Ельцовка — с/о «Отдых-2»; • № 77 л «Ул. Ветлужская — Сады».
Помимо этого, автобусы продлят движение до остановки «Северное кладбище»:
• № 27 «Площадь Калинина — Отделение связи № 13»;
• № 73 «Отделение связи № 13 — Ул. Флотская»;
• № 46 «Отделение связи № 13 — Площадь Калинина»;
• № 73 «ДК Кирова — Отделение связи № 13».
Оплату проезда можно произвести с помощью проездного, карты студента, школьника и ЕТК, но это не касается маршрутных такси.