Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным
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Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным

2:51:074/22/2021Фото: Кремлин.ру
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Главы государств затронут тему пандемии коронавируса, восстановление полного транспортного сообщения и развитие Союзного государства.

Лукашенко и Путин очень скоро встретятся
Лукашенко и Путин очень скоро встретятся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин совсем скоро встретятся. Лукшенко уже вылетел в Москву. Предполагается, что главы государств обсудят отношения Белоруссии и России. В частности, торгово-экономическое взаимодействие. Эта тема уже проговаривалась в телефонной беседе. Отмечается, что Лукашенко и Путин затронут тему пандемии коронавируса, восстановление полного транспортного сообщения и развитие Союзного государства.
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