Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин совсем скоро встретятся. Лукшенко уже вылетел в Москву. Предполагается, что главы государств обсудят отношения Белоруссии и России. В частности, торгово-экономическое взаимодействие. Эта тема уже проговаривалась в телефонной беседе. Отмечается, что Лукашенко и Путин затронут тему пандемии коронавируса, восстановление полного транспортного сообщения и развитие Союзного государства.
Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным
2:51:074/22/2021
Главы государств затронут тему пандемии коронавируса, восстановление полного транспортного сообщения и развитие Союзного государства.
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