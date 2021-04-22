Агрессивный пьяница ударил по лицу сотрудника Росгвардии в Новосибирске

Следственный отдел по Дзержинскому району Новосибирска СК РФ возбудил уголовное дело на мужчину по факту применение насилия и оскорбления в отношении представителя власти.
Следствие информирует, что у пьяного подозреваемого 10 апреля произошел конфликт и драка с неизвестными лицами на улице Авиастроителей в Дзержинском районе. В ходе этого мужчина получил телесные повреждения. Прохожие вызвали скорую помощь и Росгвардию.
Медицинские работники оказали потерпевшему помощь, но мужчина начал проявлять агрессию и нанес ущерб оборудованию. Кроме того, он выражался грубой нецензурной бранью.
Представители Росгвардии попробовали успокоить буйного мужчину, но в ответ он начал их оскорблять матом. Одного из сотрудников мужчина ударил в лицо и повредил обмундирование.
Подозреваемый признался, что не может вспомнить произошедшего, поэтому ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела еще не закончено, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.