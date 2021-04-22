Агрессивный пьяница ударил по лицу сотрудника Росгвардии в Новосибирске
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Агрессивный пьяница ударил по лицу сотрудника Росгвардии в Новосибирске

3:26:224/22/2021Фото: flickr.com
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Подозреваемый признался, что не может вспомнить произошедшего, поэтому ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается

Следственный отдел по Дзержинскому району Новосибирска СК РФ возбудил уголовное дело на мужчину по факту применение насилия и оскорбления в отношении представителя власти.

Следствие информирует, что у пьяного подозреваемого 10 апреля произошел конфликт и драка с неизвестными лицами на улице Авиастроителей в Дзержинском районе. В ходе этого мужчина получил телесные повреждения. Прохожие вызвали скорую помощь и Росгвардию.

Медицинские работники оказали потерпевшему помощь, но мужчина начал проявлять агрессию и нанес ущерб оборудованию. Кроме того, он выражался грубой нецензурной бранью.

Представители Росгвардии попробовали успокоить буйного мужчину, но в ответ он начал их оскорблять матом. Одного из сотрудников мужчина ударил в лицо и повредил обмундирование.

Подозреваемый признался, что не может вспомнить произошедшего, поэтому ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела еще не закончено, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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