Курочка снесла золотое яичко в Бердске: Сколько стоят яйца перед Пасхой 2021, рассказываем и показываем

2 мая 2021 года православные отмечают «праздников праздник» - Воскресение Христово. Воскреснув, спаситель показал всем людям, что смерти нет, впереди - жизнь вечная. К празднику пекут куличи и красят яйца. Есть традиция дарить друг другу на Пасху крашеные яйца. Существует предание, что Мария Магдалина, ученица Христа при встрече с императором Тиберием, сообщая о воскресении Господа, протянула ему белое куриное яйцо. Император возразил, что этого не может быть, как не может быть того, чтобы это куриное яйцо вдруг стало красным. И в руках у него яйцо чудом окрасилось в красный цвет.
Бердчане традиционно красят яйца на Пасху в разные цвета, отдавая дань чудесной истории. К празднику цены на яйца в магазинах города поднялись тоже традиционно. Сегодня, 22 апреля, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился Евгений Манжос, он спрашивает:
- Что произошло со стоимостью продуктов питания, а именно куриных яиц? Яйцо С0, десяток стоит почти 90 рублей.
Чтобы узнать, что происходит с ценами на яйцо куриное, «Курьер. Среда. Бердск» отправился по магазинам города. Самые дорогие яйца 128 рублей за десяток, самые дешевые - 61 рубль за десяток. Цены самые разнообразные. Огромный выбор в магазинах и наклеек, красок, пленок для украшения яиц. Цена на краску пищевую от 19 рублей за набор.
Особенно удивили и порадовали яйца из пенопласта. Набор раскрашенных блестящих пенопластовых яиц стоит 240 рублей. Интересно, как их можно использовать. На вопрос, почему яйца такие дорогие, продавцы во всех магазинах отметили, что подорожали яйца давно.
- Все продукты выросли в цене, так что Пасха тут не при чем. Почему всё дорожает — не знаем. К нам уже приходят цены, мы не устанавливаем. Надо в Москве спрашивать, - ответили «Курьер. Среда. Бердск» продавцы в ТЦ "Астор".
Раньше умельцы делали и раскрашивали деревянные яйца, которые было не отличить от настоящих. Дети соревновались, чьё яйцо крепче, бились яйцами, подменяя настоящее деревянным. Старинный промысел становится актуальным при таких ценах на куриное яйцо.