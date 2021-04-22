Курочка снесла золотое яичко в Бердске: Сколько стоят яйца перед Пасхой 2021, рассказываем и показываем
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Курочка снесла золотое яичко в Бердске: Сколько стоят яйца перед Пасхой 2021, рассказываем и показываем

3:58:434/22/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
0

Бердчане традиционно красят яйца на Пасху в разные цвета, отдавая дань чудесной истории. К празднику цены на яйца в магазинах города поднялись тоже традиционно.

Цена на яйца в канун Пасхи впечатляет

2 мая 2021 года православные отмечают «праздников праздник» - Воскресение Христово. Воскреснув, спаситель показал всем людям, что смерти нет, впереди - жизнь вечная. К празднику пекут куличи и красят яйца. Есть традиция дарить друг другу на Пасху крашеные яйца. Существует предание, что Мария Магдалина, ученица Христа при встрече с императором Тиберием, сообщая о воскресении Господа, протянула ему белое куриное яйцо. Император возразил, что этого не может быть, как не может быть того, чтобы это куриное яйцо вдруг стало красным. И в руках у него яйцо чудом окрасилось в красный цвет.

Бердчане традиционно красят яйца на Пасху в разные цвета, отдавая дань чудесной истории. К празднику цены на яйца в магазинах города поднялись тоже традиционно. Сегодня, 22 апреля, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился Евгений Манжос, он спрашивает:

- Что произошло со стоимостью продуктов питания, а именно куриных яиц? Яйцо С0, десяток стоит почти 90 рублей.

Чтобы узнать, что происходит с ценами на яйцо куриное, «Курьер. Среда. Бердск» отправился по магазинам города. Самые дорогие яйца 128 рублей за десяток, самые дешевые - 61 рубль за десяток. Цены самые разнообразные. Огромный выбор в магазинах и наклеек, красок, пленок для украшения яиц. Цена на краску пищевую от 19 рублей за набор.

Особенно удивили и порадовали яйца из пенопласта. Набор раскрашенных блестящих пенопластовых яиц стоит 240 рублей. Интересно, как их можно использовать. На вопрос, почему яйца такие дорогие, продавцы во всех магазинах отметили, что подорожали яйца давно.
- Все продукты выросли в цене, так что Пасха тут не при чем. Почему всё дорожает — не знаем. К нам уже приходят цены, мы не устанавливаем. Надо в Москве спрашивать, - ответили «Курьер. Среда. Бердск» продавцы в ТЦ "Астор".

Раньше умельцы делали и раскрашивали деревянные яйца, которые было не отличить от настоящих. Дети соревновались, чьё яйцо крепче, бились яйцами, подменяя настоящее деревянным. Старинный промысел становится актуальным при таких ценах на куриное яйцо.

Цена яиц в Асторе
Яиц в Асторе много, в зале выставлены катонные ящики
Яйца на любой вкус
99 рублей 99 копеек цена за десяток яиц
В Магните яйца стоят 75 рублей за десяток
Кольцовское яйцо в Магните почти 90 рублей за десяток
В Магните около 90 рублей цена за десяток яиц
В Марии Ра цены ниже, самые недорогие по 6 рублей за одно яйцо
Покупатели берут яйца подешевле
Много украшений для яиц в Асторе
Краска для яиц
Выбор краски для яиц в Асторе огромный
Для детей есть декоративные яйца для раскрашивания
Яйца из пенопласта
Ведра с пенопластовыми яйцами в Асторе
Набор пенопластовых яиц стоит 240 рублей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пасхакуриные яйцацены на яйцо
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почем купили яйца?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Посол США Джон Салливан покинул Россию
    3:49:51 4/22/2021
    Посол США Джон Салливан покинул Россию
    Коронавирус в Новосибирской области: Данные от оперштаба за сутки на 22 апреля
    3:42:48 4/22/2021
    Коронавирус в Новосибирской области: Данные от оперштаба за сутки на 22 апреля
    Агрессивный пьяница ударил по лицу сотрудника Росгвардии в Новосибирске
    3:26:22 4/22/2021
    Агрессивный пьяница ударил по лицу сотрудника Росгвардии в Новосибирске
    Сколько еще дней продлится Великий пост 2021: какие молитвы читать и что можно есть?
    3:20:54 4/22/2021
    Сколько еще дней продлится Великий пост 2021: какие молитвы читать и что можно есть?
    Дачные автобусы в Новосибирске запустят с 24 апреля
    2:56:30 4/22/2021
    Дачные автобусы в Новосибирске запустят с 24 апреля
    Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным
    2:51:07 4/22/2021
    Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным
    Огромные ледяные глыбы снесли ограждение на набережной в Хабаровске. Смотрите видео
    2:35:45 4/22/2021
    Огромные ледяные глыбы снесли ограждение на набережной в Хабаровске. Смотрите видео
    Информация о пособиях на одном сервисе: социальный навигатор запущен в Новосибирской области
    2:27:11 4/22/2021
    Информация о пособиях на одном сервисе: социальный навигатор запущен в Новосибирской области
    Церковные праздники в мае 2021: полный список на каждый день
    2:20:21 4/22/2021
    Церковные праздники в мае 2021: полный список на каждый день
    Россия возместит 2 млн рублей отсидевшему 10 лет по ошибке за госизмену ученому из Новосибирска Валентину Данилову
    2:17:58 4/22/2021
    Россия возместит 2 млн рублей отсидевшему 10 лет по ошибке за госизмену ученому из Новосибирска Валентину Данилову