Коронавирус в Новосибирской области: Данные от оперштаба за сутки на 22 апреля

Оперативный штаб Новосибирской области огласил данные о зараженных на утро 22 апреля. Всего с начала пандемии выявлено 40 501 инфицированных вирусов, а за последние сутки - 85. Отмечается, что избавились от болезни 37 507 сибиряков, а за последние сутки - 47.
Стало известно и о летальных случаях. На сегодняшний день жертвами вируса стали 4 новосибирца - мужчины в возрасте 70 лет, 78 лет, 87 лет и женщина в возрасте 73 года. Всего же в Новосибирской области коронавирус унес жизни 1 723 людей.
Продолжают бороться за свою жизнь в реанимации 55 сибиряков, а на ИВЛ – 9.