Коронавирус в Новосибирской области: Данные от оперштаба за сутки на 22 апреля
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Коронавирус в Новосибирской области: Данные от оперштаба за сутки на 22 апреля

3:42:484/22/2021Фото: pixabay
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Продолжают бороться за свою жизнь в реанимации 55 сибиряков, а на ИВЛ – 9.

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Оперативный штаб Новосибирской области огласил данные о зараженных на утро 22 апреля. Всего с начала пандемии выявлено 40 501 инфицированных вирусов, а за последние сутки - 85. Отмечается, что избавились от болезни 37 507 сибиряков, а за последние сутки - 47.

Стало известно и о летальных случаях. На сегодняшний день жертвами вируса стали 4 новосибирца - мужчины в возрасте 70 лет, 78 лет, 87 лет и женщина в возрасте 73 года. Всего же в Новосибирской области коронавирус унес жизни 1 723 людей.

Продолжают бороться за свою жизнь в реанимации 55 сибиряков, а на ИВЛ – 9.

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