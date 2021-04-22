Когда ТГК-1 закроется и кто согреет жителей Бердска зимой 2021-2022: Вся правда от директора частной котельной Антона Блинова

Аукцион по продаже котельной ТГК-1, выставленной на продажу по требованию мэрии Бердска, не состоялся. Как объяснил «Курьер. Среда. Бердск» директор ТГК-1 Антон Блинов, к моменту окончания приема заявок не появилось ни одного потенциального покупателя, желающего приобрести источник тепловой энергии. В лот входило здание котельного цеха со всем оборудованием и инфраструктурой, стартовая цена начиналась от 350 млн руб.
Какова дальнейшая судьба предприятия пока неизвестно. По словам директора, сейчас котельная находится в процессе вывода эксплуатации, однако мэр Евгений Шестернин своим постановлением приостановил процедуру и обязал продолжать работу до 30 августа 2023 года. - Говоря простым языком, у нас впереди еще два отопительных сезона, - подчеркнул директор ТГК-1 Антон Блинов в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня 22 апреля.
На сегодняшний день долг МУП «КБУ» перед ТГК-1 составляет 144 млн 287 тыс. руб., без учета пени. Это означает, что муниципальное предприятие сейчас расплачивается за энергию, потребленную еще в декабре. Антон Блинов добавил, что намерен в дальнейшем работать с новым директором КБУ над сокращением этого долга.
Директор также отметил, что строительство новых источников тепловой энергии, способных заменить котельную, которую сейчас выводят из эксплуатации, по его подсчетам, обойдется в сумму больше 500 млн руб.
- Надо всех потребителей обеспечить, и в городской черте, и тут, на промплощадке, где у нас 40 абонентов-промпредприятий. В том числе такие, которые потребляют не только тепловую энергию в виде горячей воды, но и требуют технологический пар для своих процессов. Соответственно и котельная должна быть определенной конструкции, способной обеспечить эти ресурсы, - пояснил он.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в 2019 году компания подала в областной департамент по тарифам расчеты по дополнительно понесенным расходам в 2018 году и отстояла свою правоту на получение 15,25 млн рублей из регионального бюджета. Эта сумма, по данным ООО «ТГК-1», была включена в финансовую помощь городскому бюджету осенью 2019-го, но по итогу не была предоставлена. Бердская власть сделала выбор в пользу муниципального КБУ.
В 2020 году ТГК снова подала в региональный департамент по тарифам данные о дополнительно понесенных расходах за предыдущий год в размере 48,63 млн рублей. Но в компенсации отказали. А министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов отправил частную бердскую котельную в ФАС.