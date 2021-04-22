На видео попало избиение влюбленных толпой в Екатеринбурге

22 апреля в центре Екатеринбурга у входа в ТЦ «Антей» на проходивших мимо парня и девушку напала группа парней. На записи, которую выложил общественник Дмитрий Москвин в своем telegram-канале видно, как они избивают и пинают молодых людей.
- В районе часа ночи группой то ли пьяных, то ли обколотых парней были избиты несколько прохожих. Если вы пострадали или знаете пострадавших, эти видео могут вам помочь. Еще лучше, если они помогут изобличить преступников. Одного из нападавших зовут Роман (вероятно, он самый агрессивный, в белом), — написал Москвин.
По факту случившегося заведено дело и проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.