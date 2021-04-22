Видео уничтоженных паводком дорог сняли жители Бердска: Проезд закрыт на неопределенное время

Дачный сезон для бердчан, имеющих участки за пределами города, пока не начался. И дата начала запуска дачных автобусов в отдаленны СНТ пока неизвестна. К такому выводу пришла комиссия, которая обследовала дороги в направлении дачных обществ, расположенных на территории Искитимского района. В некоторые СНТ, как оказалось, дорог просто нет.
В состав комиссии входили представители минтранса Новосибирской области, администраций Искитимского района и Бердска, а также перевозчика. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в загородные СНТ горожан возит бердская компания «СВ-Автолайн». Ее руководство, подготовившись к дачным перевозкам, попросило министерство транспорта, с которым заключило договор, проверить дороги, чтобы убедиться в безопасности пассажиров и автобусов.
Увы, 15 апреля комиссия сказала однозначное «нет», поскольку проезжая часть не готова, а кое-где просто отсутствует. Это «Курьер. Среда. Бердск» подтвердила начальник транспортного отдела бердской мэрии Надежда Нятина. По городским дачным маршрутам, по ее словам, автобусы пошли, как и обещали, с 17 апреля.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», общественный транспорт на дачи в районе водозабора и у бердского кладбища пока ходит в сокращенном режиме - низкий пассажиропоток из-за холодной погоды. И дорога на водозабор, на ее бердском участке, оставляет желать лучшего.
По словам вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, 17 апреля дорогу на водозабор начали ремонтировать. Но пока залатали особо страшные дыры на участке возле микрорайона Раздольного. Дальше асфальт вздыбился, как охарактеризовали обстановку бердские дачники. Но к майским праздникам, когда народ в массовом порядке поедет на дачи, дорогу обещают подремонтировать.
Проезд закрыт
Стоит напомнить, что в направлении водозобора находятся несколько десятков СНТ. В том числе загородные, которые обслуживает «СВ-Автолайн» и которому из-за безобразного состояния дорог минтранс пока не дал разрешение на дачные перевозки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», перевозчик должен был начать дачные перевозки с 24 апреля.
- Маршруты, выходящие за пределы Бердска, к сожалению находятся в неудовлетворительном состоянии. Например, до Сосновки не то что плохая дорога, ее там просто нет. Там провалилась дамба, - констатировала Нятина 21 апреля. - Дорогу на «Орбиту» тоже смыло. Поэтому туда физически невозможно пустить автобусы. К сожалению, такая ситуация.
Несмотря на то, что дорога до дач, куда доезжает транспорт муниципального ПАТП в ямах и колдобинах, она кажется автобаном в сравнении с тем, что творится дольше, куда должен возить людей коммерческий перевозчик. Все это отметили в акте проверяющие. Перечислив разрушения на каждом участке дороги, комиссия назвала, какие ремонтные работы там необходимы и указала, что сроки открытия дорог назовет только после повторного обследования, которое намечено на 29 апреля.
Как отметила Надежда Нятина, особые претензии были к участкам проезжей части, находящейся в ведении администрации Искитимского района. Впрочем, придется позаботиться о проезде и самим СНТ на принадлежащих им дорогам. Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства бердской мэрии предположила, что до даты Х дачники, скорее всего, успеют привести в порядок свою проезжую часть.
- 29 апреля мы повторно поедем. В те направления, где успеют сделать или дорога просохнет, будем запускать дачные автобусы по межмуниципальным направлениям. Конечно, хотелось бы к первомайским праздникам — люди будут отдыхать на длинных выходных. Поэтому я настояла на повторной проверке, чтобы была возможность запустить автобусы, хотя бы частично.
Вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, подтвердил, что муниципальные автобусы пошли на дачи в районе кладбища и водозабора.
- Что касается межмуниципальных перевозок, то там есть вопросы к дорогам Искитимского района. Но я думаю, что в скором будущем, они тоже заработают и проблем не будет. Ведь администрация района тоже принимала участие. Они знают о ситуации и будут принимать меры. Там тоже работают специалисты, профессионалы, технари, которые будут принимать меры, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров 21 апреля.
официально
Комиссия провела обследования на соответствие требованиям безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок на указанных маршрутах:
1. участка дороги от остановки пл. Горького (Бердск) через садовые общества «Вега -1», до садового общества «Вега - 2»;
2. участка дороги от остановки «БАМ» до садового общества «Родничок»;
3. участок дороги от остановки «ул. Алмазная (Бердск)» через садовые общества «Слава», «Марьин Лог», «Мечта», «Вега - 4», «Росинка» до садового общества «Сосновка».
В результате обследования установлено
Начиная от ООТ «ул. Алмазная (г. Бердск)» до ООТ «Водозабор» имеются повреждения, подмачивания основания и ямы дорожного асфальто-бетонного покрытия (автодорога
до садового общества «Слава» и садового общества «Водозабор»).
На участке автодорог и oт остановки «Водозабор» до садовых обществ «Вею - 4» и «Росинка» имеются ямы, размытия обочин дорог и отсутствие проезда из-за таяния снега (автодорога до садовою общества «Вега - 4» и автодорога до садового общества «Росинка».
На участке автодороги от садового общества «Вега - 4» до садового общества «Сосновка» имеются размытия обочин, ямы на всем протяжении и полное отсутствие проезда в логу из-за смыва дорожного полотна.
На участке автодороги от остановки «БАМ» до садового общества «Родничок» выявлены ямы, размытие обочин дорог и местами отсутствие проезда из-за снега.
Предложения комиссии
1. Администрации Искитимского района в срок до 19.04.2021 года представить в Минтранс Новосибирской области решение по устранению разрушения дорожного полотна в логу на участке автодороги от садового общества «Вега 4» до садового общества «Сосновка».
2. Для обеспечения условий безопасности дорожного движения на указанных маршрутах автобусного сообщения, направить копию акта обследования владельцам дорог - администрации города Бердска, администрации Искитимского района, председателям садовых обществ - владельцам дорог, для принятия мер по устранению выявленных недостатков содержания и обустройства порог в соответствие с действующими нормативами документами. Информацию о принятых мерах предоставить в срок до 20.04.2021 года уполномоченному органу - Минтрансу Новосибирской области, для рассмотрения вопроса о возможности открытия движения общественного транспорта на указанных маршрутах.
3. После устранения укачанных нарушений 29.04.2021 гола выполнить повторное обследование дорожных условий организации движения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пригородного сообщения №721 «пл. Горького (Бердск) - с/о «Вега-1», №722 «Вокзал (Бердск) - с/о «Родничок», №724 «Торговый центр (Бердск) - с/о «Сосновка», №725 «ул. Горького (Бердск) - с о Вега-4», №726 «ДК Родина (Бердск) - с/о «Росинка».