Магазин LIGRA & RUZARDI устраивает РАСПРОДАЖУ джинс! У нас нереально огромный выбор! Более 300 моделей

Цены от 559 до 1399 руб.
Размеры от 40 до 58 + детские (7-12 лет)
Мы расширились и РАСШИРИЛИ АССОРТИМЕНТ
Теперь у нас есть всё!
• Ещё больше разнообразия женской и мужской одежды (от 40 до 64 размеров)
• Теперь ещё и ДЕТСКАЯ, ПОДРОСТКОВАЯ одежда
• А также огромный выбор обуви
• постельного и нижнего белья
• еще больше различных аксессуаров, косметики, и многого другого.
И ВСЁ это по самым НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2-3 раза в неделю!
Размеры от 40 до 58 + детские (7-12 лет)
Мы расширились и РАСШИРИЛИ АССОРТИМЕНТ
Теперь у нас есть всё!
• Ещё больше разнообразия женской и мужской одежды (от 40 до 64 размеров)
• Теперь ещё и ДЕТСКАЯ, ПОДРОСТКОВАЯ одежда
• А также огромный выбор обуви
• постельного и нижнего белья
• еще больше различных аксессуаров, косметики, и многого другого.
И ВСЁ это по самым НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2-3 раза в неделю!
Наш магазин преобразился до неузнаваемости.
Теперь он больше аж в 3 РАЗА!!!! Более 350 кв.м!
• Новый дизайн!
• Теперь будем угощать вас вкусным кофе или горячим шоколадом
• 2 кассы и в два раза меньше очередей
• 14 огромных примерочных!!!
• Шикарная зона ожидания + детская зона
*Скидки не суммируются!
Теперь он больше аж в 3 РАЗА!!!! Более 350 кв.м!
• Новый дизайн!
• Теперь будем угощать вас вкусным кофе или горячим шоколадом
• 2 кассы и в два раза меньше очередей
• 14 огромных примерочных!!!
• Шикарная зона ожидания + детская зона
*Скидки не суммируются!
Приятных Вам покупок:
ТРЦ "АСТОР", 2 Этаж, магазин "RUZARDI"
(справа от эскалатора)
Ежедневно - с 10.00 до 21.00
Безналичный расчет есть
Подробности узнавайте в наших соц.сетях:
ТРЦ "АСТОР", 2 Этаж, магазин "RUZARDI"
(справа от эскалатора)
Ежедневно - с 10.00 до 21.00
Безналичный расчет есть
Подробности узнавайте в наших соц.сетях:
What'sApp:
8-913-909-31-28
8-913-909-31-28
На правах рекламы. Фото предоставлено магазином "RUZARDI".