Дачные автобусы отменили из Бердска. Кому из дачников повезло в Новосибирской области
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Дачные автобусы отменили из Бердска. Кому из дачников повезло в Новосибирской области

9:36:044/22/2021Фото: PenzaNews
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Дороги на бердские дачи, расположенные на территории Искитимского района, находятся в ужасном состоянии - где-то их смыло, где-то они провалились. Начало дачный перевозок под вопросом.

Смыло дорогу на дачи под Бердском

С 24 апреля стартуют перевозки пассажиров в Новосибирский, Коченевский, Колыванский и Искитимский районы. В этот день дачников развезут следующие маршруты: - 716 («Цветной проезд» - «с/о Ключи 1») - 716д («ул. Демакова» - «с/о Ключи 3») - 717 («ул. Демакова» - «с/о Надежда 3») - 717е («Нижняя Ельцовка» - «с/о Надежда 3») - 718 («ул. Демакова» - «с/о Вера» - «с/о Полянка») - 1702 («м. Заельцовская» - «с/о Рыбачий» - «с/о Аква») - 1705 («м. Заельцовская» - «с/о Ягодное»)

Однако многие привычные маршруты пока закрыты, в том числе и для жителей Бердска.

По официальной информации регионального минтранса, в связи со сложной дорожной обстановкой маршрут №1702 сокращен до СНТ «Луговое», отложен запуск маршрутов: №105к («м. Заельцовская» – «с/о Красная рябина»);

№1703 («м-н «Телевизоры» - «с/о Ягодное» – «с/о Аква»);

№721 «М. «пл. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 1»;

№722 «Вокзал (г. Бердск) – с/о «Родничок»;

№724 «Торговый центр (г.Бердск) – с/о «Сосновка»;

№725 «ул. Горького (г. Бердск) – с/о «Вега - 4»;

№726 «ДК Родина (г.Бердск) – с/о «Росинка».

 

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" на бердские дачи, расположенные за пределами города на территории Искитимского района, дороги находятся в ужасном состоянии - где-то их смыло, где-то они провалились. Дано задание привести их в порядок до 29 апреля. В этот день комиссия с участием представителя минтранса снова проверит дачные дороги из Бердска.

Вместе с тем, в СНТ, находящиеся у бердского водозабора и городского кладбища, муниципальное ПАТП возит дачников уже с 17 апреля. Хоть пассажиров пока мало и дороги тоже разбиты.

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