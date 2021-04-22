Салют на 9 мая отменили в Новосибирске. Но на парад Победы приглашают без ограничений

В региональном правительстве 22 апреля представили программу празднования Дня Победы в Новосибирской области.
Замгубернатора Сергей Нелюбов подчеркнул, что особое внимание будет уделяться соблюдению мер безопасности и ветеранам. По его словам, сейчас в регионе проживает 9915 ветеранов, из них 1107 участников войны и приравненных к ним лиц, 8808 тружеников тыла.
До 27 апреля в Новосибирской области традиционно пройдет всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая будет раздаваться волонтерами в 238 местах .
29 апреля состоится «Диктант Победы», он пройдет на 316 площадках.
7 мая в Новосибирском театре оперы и балета состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Предусмотрена 50-процентная наполняемость зала.
8 мая с 20.00 часов на монументе Славы воинов-сибиряков пройдет акция «Свеча Памяти».
9 мая на пересечении Красного проспекта и ул. Свердлова традиционно состоится церемония возложения цветов и цветочных корзин к бюсту Александра Покрышкина.
9 мая в 10.00 на площади Ленина начнется военный парад войск Новосибирского гарнизона. В нем примет участие 2112 человек военнослужащих, юнармейцев и кадетов, 50 единиц военной техники и 6 единиц авиационной техники.
На площади будет установлена трибуна для ветеранов Великой Отечественной войны на 75 мест. Все присутствующие ветераны будут вакцинированы от коронавируса. Доступ зрителей на парад ограничиваться не будет.
9 мая в 12.00 состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы» воинам-сибирякам.
Всероссийская акция «Бессмертный полк» проводится в этом году в онлайн-режиме. Сразу по окончании военного парада символически виртуальное шествие «Бессмертного полка» будет открыто выносом масштабного полотнища «Знамени Победы».
9 мая в 13.30 на площади Калинина в День Победы состоится торжественная установка закладного камня на месте будущей стелы «Новосибирск город трудовой доблести».
Запланирована высадка 105 тысяч саженцев различных пород.
Пройдут театрализованные представления и концерты «фронтовых бригад», телефонное поздравление ветеранов, всероссийская акция #окна Победы, акции «Парад у дома ветерана 9 мая», письмо Победы, Огни Победы, фонарики Победы.
Салюта в списке мероприятий нет.