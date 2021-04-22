Выплаты беременным 2021: кому назначил ежемесячное пособие 6350 рублей Владимир Путин и как подать заявление

21 апреля в послании Федеральному Собранию Владимир Путин помог росинкам, которые ждут малыша. По данным Минтруда, новую выплату будут получать свыше 700 тысяч россиянок.
Кому положена выплата в 6350 рублей?
Всем будущим мамам, которые не имеют высоких доходов, а точнее, если в семье среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. Величина выплаты будет равна половине прожиточного минимума, установленного в регионе проживания будущее матери. В среднем это равно 6350 рублям.
Выплата будет ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ, пока мама не родит.
Еще важное условие, что женщина встала на учет по беременности в женской консультации в ранние сроки. Оператором выплаты назначен Пенсионный фонд. А писать заявление надо на сайте Госуслуг. В самое ближайшее время на нем появится окно подачи такого заявления.
Когда начнут платить? По словам министра Минтруда Антона Котякова, готовится нормативная база в ускоренном темпе и на днях услуга будет запущена.