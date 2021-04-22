Выплаты беременным 2021: кому назначил ежемесячное пособие 6350 рублей Владимир Путин и как подать заявление
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Выплаты беременным 2021: кому назначил ежемесячное пособие 6350 рублей Владимир Путин и как подать заявление

9:31:304/22/2021Фото: https://www.freeimg.ru/
0

Когда начнут платить? По словам министра Минтруда Антона Котякова, готовится нормативная база в ускоренном темпе и на днях услуга будет запущена.

Беременные женщины будут получать пособие от Путина в размере 6350 рублей ежемесячно
Сюжет: Все пособия Путина
Неполная семья 2021 - это какая: кому новая положена выплата 5650 от Путина

Неполная семья 2021 - это какая: кому новая положена выплата 5650 от ПутинаНовое путинское пособие 6350 рублей: как оформить на Госуслугах и будут ли учитывать доход семьиЕщё 501 новости

21 апреля в послании Федеральному Собранию Владимир Путин помог росинкам, которые ждут малыша. По данным Минтруда, новую выплату будут получать свыше 700 тысяч россиянок.

Кому положена выплата в 6350 рублей?

Всем будущим мамам, которые не имеют высоких доходов, а точнее, если в семье среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. Величина выплаты будет равна половине прожиточного минимума, установленного в регионе проживания будущее матери. В среднем это равно 6350 рублям.
Выплата будет ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ, пока мама не родит.

Еще важное условие, что женщина встала на учет по беременности в женской консультации в ранние сроки. Оператором выплаты назначен Пенсионный фонд. А писать заявление надо на сайте Госуслуг. В самое ближайшее время на нем появится окно подачи такого заявления.

Когда начнут платить? По словам министра Минтруда Антона Котякова, готовится нормативная база в ускоренном темпе и на днях услуга будет запущена.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новая выплата беременным 2021пособие в 6350 рублей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы готовы рожать еще больше?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Когда высаживать капусту в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю
    9:20:03 4/22/2021
    Когда высаживать капусту в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю
    Салют на 9 мая отменили в Новосибирске. Но на парад Победы приглашают без ограничений
    9:04:25 4/22/2021
    Салют на 9 мая отменили в Новосибирске. Но на парад Победы приглашают без ограничений
    Неполная семья 2021 - это какая: кому новая положена выплата 5650 от Путина
    9:00:49 4/22/2021
    Неполная семья 2021 - это какая: кому новая положена выплата 5650 от Путина
    Хлеставшего пасынка шнуром судят в Новосибирской области: Ребенок 3 недели лечился
    8:38:47 4/22/2021
    Хлеставшего пасынка шнуром судят в Новосибирской области: Ребенок 3 недели лечился
    11 мая ‒ Радоница-2021: молитва об усопших в домашних условиях и как помянуть, если не можешь приехать на кладбище
    8:20:27 4/22/2021
    11 мая ‒ Радоница-2021: молитва об усопших в домашних условиях и как помянуть, если не можешь приехать на кладбище
    Прыгнувшего в реку сибиряка не нашли спасатели: Он исчез
    8:19:02 4/22/2021
    Прыгнувшего в реку сибиряка не нашли спасатели: Он исчез
    Цены на продукты в России обогнали инфляцию почти в три раза
    7:53:23 4/22/2021
    Цены на продукты в России обогнали инфляцию почти в три раза
    23 апреля - Всемирный день книг и авторского права: Красивые открытки и поздравления
    7:40:14 4/22/2021
    23 апреля - Всемирный день книг и авторского права: Красивые открытки и поздравления
    Подростки издеваются над дочерью фронтовика: СК начал проверку в Новосибирске
    7:29:21 4/22/2021
    Подростки издеваются над дочерью фронтовика: СК начал проверку в Новосибирске
    Все даты отдыха на майские праздники 2021 года
    7:20:59 4/22/2021
    Все даты отдыха на майские праздники 2021 года