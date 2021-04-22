Салют Победы-2021 прогремит 9 мая в 22.00 в Новосибирске. Полная программа праздника
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Салют Победы-2021 прогремит 9 мая в 22.00 в Новосибирске. Полная программа праздника

10:21:224/22/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Правительство Новосибирской области не внесло в план мероприятий фейерверк в честь Дня Победы. Однако мэрия столицы Сибири объявила о салюте на Михайловской набережной.

Салют прогремит в честь Дня Победы в Новосибирске

Как пройдет День Победы в Новосибирске, стало известно 22 апреля. В мэрии обнародовали некоторые детали торжеств 9 мая 2021 года.

Несмотря на то, что многие мероприятия ушли в онлайн или вовсе отменены, парад Победы на площади Ленина состоится. В нем будут задействованы более 50 единиц военной техники, 6 единиц авиационной техники, 2 112 военнослужащих, юнармейцев и кадетов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", наблюдать за парадом с трибун на площади Ленина, смогут только 75 ветеранов.

В мэрии настоятельно рекомендуют наблюдать за парадом дома с экранов телевизоров или в социальных сетях. Однако в региональном правительстве в четверг сообщили, что ограничивать гостей, желающих в живую посмотреть парад, не будут.

Большой концертной программы, как и митинга памяти и шествия "Бессмертного полка"  не будет. Новосибирцам предлагают возложить цветы к памятникам.

Зато прогремит салют. Как заявила заместитель мэра Анна Терешков, его запустят 9 мая в 22.00 на Михайловской набережной.

Программа Дня Победы в Новосибирске

9 мая на пересечении Красного проспекта и ул. Свердлова традиционно состоится церемония возложения цветов и цветочных корзин к бюсту Александра Покрышкина.

9 мая в 10.00 на площади Ленина начнется военный парад войск Новосибирского гарнизона.

9 мая в 12.00 состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы» воинам-сибирякам.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» проводится в этом году в онлайн-режиме. Сразу по окончании военного парада символически виртуальное шествие «Бессмертного полка» будет открыто выносом масштабного полотнища «Знамени Победы».

9 мая в 13.30 на площади Калинина в День Победы состоится торжественная установка закладного камня на месте будущей стелы «Новосибирск город трудовой доблести».

Запланирована высадка 105 тысяч саженцев различных пород.

Пройдут театрализованные представления и концерты «фронтовых бригад», телефонное поздравление ветеранов, всероссийская акция #окна Победы, акции «Парад у дома ветерана 9 мая», письмо Победы, Огни Победы, фонарики Победы.

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