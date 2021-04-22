Казус: Путиным прервали речь президента Франции на климатическом саммите. Смотрите видео

Во время выступления французского лидера на климатическом саммите случился казус. Российского президента вывели на экран во время речи Макрона. Владимира Путина показали большом экране в тот момент, когда президент Франции еще выступал со своей речью.
Президент США инициировал проведение видеоконференции по климатическим проблемам планеты. 22-23 апреля будут проходить выступления глав государств.
В четверг президент России в своей речи отметил необходимость активных действий по решению проблем, приводящих к изменению климата. Главная цель проводимых мероприятий — благополучие и качественная жизнь всего населения планеты. При усилении работы по ограничению выбросов в атмосферу можно достичь заметных результатов.
Саммит, к участию в котором приглашены главы 40 стран, открыл Джо Байден. Он заявил о стремлении США к значительному сокращению количества выбросов в атмосферу Земли к 2050 году. Байден призвал все страны объединить усилия в достижении поставленной цели.