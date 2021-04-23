23 апреля – День английского языка: красивые открытки и поздравления в СМС
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23 апреля – День английского языка: красивые открытки и поздравления в СМС

11:20:014/23/2021Фото: bipbap
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Уже давно английский язык стал востребованным почти во всем мире и его изучение очень важно, если вы любите путешествовать и общаться с людьми их других стран.

23 апреля – День английского языка


Каждый год 23 апреля мы поздравляет всех, кто имеет отношение к английскому языку: учителей, учеников и носителей языка.

Уже давно английский язык стал востребованным почти во всем мире и его изучение очень важно, если вы любите путешествовать и общаться с людьми их других стран.

***

Пусть много будет в жизни дней
Прекрасных и веселых,
Пусть будет только счастье в ней,
Желаем мы всей школой!
Учитель, с Днем рожденья вас
С любовью поздравляем!
Чтоб много лет учили нас
Вам от души желаем!

==

Много знаний детям вы даете,
На работе только и живете!
И все вас любят за характер золотой,
Учитель наш прекрасный, дорогой!
Желаем вам здоровья в День рожденья,
И будет пусть хорошим настроение!
Всей школой вас сегодня поздравляем,
Ну и, конечно, радости желаем!
==

Учителю мы поздравленье шлем,
С прекрасным праздником, с рожденья Днем!
За все его благодарим сейчас,
Учитель самый лучший вы у нас!
Желаем вам здоровья и добра,
Не гаснет в сердце пусть веселая искра,
Поверьте, будем помнить вас всегда,
Желаем счастья вам на долгие года!

Вы нам открыли целый мир,
Учитель наш, вы – наш кумир!
За все мы благодарны вам,
За помощь, за вниманье к нам.
Вас поздравляем с Днем рожденья,
Мы верим, будет вам везенье!
Желаем крепкого здоровья,
И вспоминаем вас с любовью!

==

Желаем счастья в День рожденья,
Желаем, чтоб на целый год
Хватило силы и терпенья
Вести нас к знаниям вперёд!
Пусть дарят радость и улыбки
Вам в этот день ученики.
Забудьте вы про их ошибки –
Они не так уж велики!
Желаем пламенные споры
Всегда консенсусом решать,
Желаем новые просторы
Научных знаний покорять!

==

Вам душу отдаю свою до дна я,
Вас буду помнить до последних дней —
Учительница Вы моя родная!..
Без Вас мир суше, проще, холодней!
Мне хорошо и просто было с Вами
Наук постигнуть существо основ...
Мою любовь не передать словами:
«Учитель» — званье выше прочих слов!
Куда б дорога в будущем ни мчала
Меня — по штилям-бурям, по волнам,
Спасибо, что вы были у причала,
За знания мои спасибо Вам!

Источник: pozdravok.ru pozdravik.ru

 

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