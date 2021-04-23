С Всемирным днем книг и авторского права открытки и короткие поздравления в стихах на 23 апреля
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С Всемирным днем книг и авторского права открытки и короткие поздравления в стихах на 23 апреля

6:07:284/23/2021Фото: bipbap
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Книга - лучший друг! Поздравьте сегодня всех тех, кто очень любит читать, а также тех, кто пишет свои произведения.

23 апреля Всемирный день книг и авторского права


Ежегодно 23 апреля любители читать празднуют Всемирный день книги и авторского права! Поздравьте тех, кто без книги не мыслит своего досуга, а также тех, кто дарит нам возможность окунуться в волшебный мир бумажных страниц.

***

Сказано видать не зря,
Книга – лучший друг!
Для тебя, и для меня,
И для всех вокруг!
Нам без книги не прожить,
Точно это знаю!
И, поэтому, с днем книг
Всех вас поздравляю!

 

23 апреля Всемирный день книг и авторского права

День книг и авторского права,
Сегодня празднуют по праву,
Все те, кто пишет книги эти!
Их любят взрослые и дети,
Романы или приключенья,
Иль сказочные похожденья,
Или стихи, или поэмы,
Читайте на любые темы!

 

 

23 апреля Всемирный день книг и авторского права

Когда беру я в руки книгу,
Я уношусь в прекрасный мир!
В них все – любовь, мечты, интриги,
По жизни книги – мой кумир!
А те, кто пишет книги эти
Достойны всякой похвалы!
Желаем счастья им на свете,
Для нас вы, авторы, милы!

23 апреля Всемирный день книг и авторского права

***

С днем этим – авторского права,
Мы поздравляем всех по праву,
Того, кто пишет книги нам,
Они близки нашим сердцам!
Пусть будет в жизни вашей много
Добра, успехов, на века,
Книг издается очень много,
И будет ваша жизнь легка!

23 апреля Всемирный день книг и авторского права

Источник: pozdravok.ru pozdravik.ru

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