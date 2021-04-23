Открытки с Международным днем солидарности молодежи на 24 апреля и чудесные короткие поздравления

Ежегодно 24 апреля отмечается праздник Международный день солидарности молодежи, призванный объединить молодых людей.
Именно у молодых людей самая бурная жизнь - обучение, построение карьеры, создание семьи. Жалко, когда находятся факторы, разъединяющие общество молодых. Такие, как расовая и национальная принадлежность, социальное неравенство или половая дискриминация.
Для того, чтобы придумать, как объединить молодых еще больше и придуман этот праздничный день.
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Пусть молодость в крови всегда бурлит,
И цели непременно достигаются.
От счастья и любви душа парит,
И все мечты заветные сбываются.
В день молодых мы поздравляем вас,
Всех тех, чьи годы самые прекрасные.
Творите каждый день и каждый час,
Не тратьте свое время понапрасну вы.
Молодость- пора прекрасная, отличная.
Энергичная и очень динамичная.
В день международной солидарности
Принимайте наши благодарности.
Много добрых дел вы совершаете,
Стариков, детей не забываете.
Жизнь на пустяки вы не меняете,
И везде повсюду успеваете.
Спешите жить, ведь молодость не вечна.
Творите много добрых, светлых дел.
Пусть каждый день ваш будет безупречным.
А у мечтаний скроется предел.
Примите с днем прекрасным поздравленья
С днем солидарности активных, молодых.
Любви, удачи, и терзаний, и горенья.
Успехов, достижений неземных.
День солидарности сегодня молодежи.
Мы поздравляем тех, кто молод и горяч.
Всех кто на вечный двигатель похожи,
Кто в жизни ловит череду удач.
Вы темп свой ни на миг не замедляйте,
Успейте все по максимуму взять.
Творите, и горите, и дерзайте,
Ведь молодость к вам не вернется вспять.
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Источник: pozdravok