На День ветеринара чудесные открытки и добрые поздравления 24 апреля

В последнюю субботу апреля каждый год отмечается Международный день ветеринарного врача. В 2021 году праздник выпадает на 24 апреля.
Именно эти врачи спасают жизни и отводят угрозу от наших любимых питомцев, снимая наши переживания и волнения, ведь животное не может само пожаловаться. Их труд также неоценим, как работа врача, если вы заболели.
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Поздравляю с Днём ветеринара!
Пусть за Ваши добрые дела
К Вам добро как ласковый котяра
Регулярно ходит помурчать.
Чтоб лечить, Вы сами не болейте,
Будьте счастливы. Вы очень нам нужны.
Вам желаю лучшего на свете,
Пусть всё сбудется, что загадали Вы.
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Поздравим с днем ветеринара
Мы тех, кто лечит всех зверей,
У них большое очень сердце,
И нет на свете их добрей,
Желаем мы всем Айболитам
Удачи, счастья, долгих лет,
Пусть выздоравливают звери,
И будет много пусть побед!
***
От себя и от братьев меньших
Мы поздравить вас спешим,
Знаем, что животных лечат
Люди лишь большой души!
Вы, наверно, где-то в генах
Айболитова родня,
Вам конюшня — та же сцена,
Звери — та же ребятня!
Так пускай все удается
Каждый день и каждый час,
С праздником, ветеринары!
Счастья и добра для вас!
***
Собачкам и кошкам ты ставишь уколы
И лечишь больные хвосты,
Ты как Айболит их поймешь с полуслова
И быстро наложишь бинты!
С Днём ветеринара тебя я поздравить
От чистого сердца хочу,
От всех пациентов «Спасибо» добавить
Такому большому врачу!
***
С Днем ветеринара поздравляем
Айболитов всех без исключения.
И, конечно, искренне желаем:
Бодрости, здоровья, настроения.
Чтобы пациенты не кусались,
Слушались беспрекословно вас.
Не царапались и не бодались,
Выздоравливали в тот же час.
Чтоб с друзьями и родней встречаясь,
Получали радость и уют,
Чтоб, домой с работы возвращаясь,
Понимали — любят вас и ждут.
***
Сегодня праздник ваш прекрасный,
Мои примите поздравления,
Ветеринаром стать решили
И это верное решение.
Пускай работа вдохновляет,
Пусть не кусают пациенты,
А жизнь пусть вашу наполняют
Лишь только светлые моменты.
Поздравляем замечательных людей, которые посвятили себя здоровью наших меньших братьев. Дорогие наши Айболиты, пускай в вашей жизни будут только светлые полосы, радостные моменты и теплые взаимоотношения. Пускай удача никогда не показывает вам острые зубки и коготки, а будет к вам благосклонной и ласковой, как и ваши благодарные, пушистые пациенты. Желаем всегда быть здоровыми, успешными и очень счастливыми. С праздником!