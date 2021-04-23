Календарь дачника на 23 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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23.04
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Календарь дачника на 23 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:584/23/2021Фото: pixabay
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Следует подобрать спокойную и неторопливую работу. Не следует начинать новых дел и осуществлять активных действий.

Не рекомендуется в 12 лунный день делать
обрезку плодовых деревьев


23 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 12 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ДеваПроцент освещенности Луны составляет 81%. Восход Луны в 14:17, а закат в 04:31.

Хронология лунных дней



  • 12 лунный день c 12:49 22.04.2021 по 14:17 23.04.2021

  • 13 лунный день c 14:17 23.04.2021 и до следующего дня



Луна в знаке зодиака Дева (±)



Луна в знаке Дева. Это малоплодородный знак. Хорош для посева однолетних цветов. При посеве и посадке под этим знаком получаются прекрасные, но мелковатые цветы.

Овощные растения, посеянные в эти дни, развивают хорошую корневую систему и хорошо приспосабливаются, но обычно малоурожайны, не дают семян, а немногочисленные плоды недостаточно сочны. Их вкус и запах также ослаблены.

Хорошо сажать декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, т.к. будет много мелких красивых цветов.


Благоприятно в деве:


  • посев и посадка не на обильный урожай однолетних цветов, невысоких декоративных деревьев и кустарников не предназначенные для плодоношения, вьющихся и ползучих растений, земляники;

  • пикировка и пересадка растений, особенно посеянных в Раке, Скорпионе и Рыбах. Они быстро оправятся от ран, полученных при пересадке;

  • деление и пересадка многолетних цветов, размножение отводками;

  • любая обрезка, полив растений;

  • внесение минеральных удобрений, органических удобрений, а также удобрение калием, если требуется;

  • заготовка корней лекарственных растений.



Возможно:


  • посев и посадка однолетних цветов, овощных культур, которые не рассчитаны на высокий урожай и на семена;

  • прополка, вспашка, рыхление и окучивание;

  • опрыскивание и окуривание от болезней и вредителей, закладка компоста;

  • уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;

  • выкопка луковичных;

  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.



Возможны в деве посев и посадка следующих культур:


  • лиан, вьющихся, растений с воздушными корнями;

  • овощных: огурцы , перец горький;

  • пряно-зеленых: анис, артишок, валериана, петрушка, укроп;

  • плодово-ягодных: виноград, крыжовник;

  • цветов: астра, бархатцы, василек, георгин, гвоздика, гладиолус, дельфиниум, душистый горошек, ирис, календула, крокусы, лилейные, мак, маргаритка, маттиола, незабудка, пион, примула, флокс, цинния, шалфей;

  • комнатных растений: аукуба, драцена, монстера делициоза, роициссус ромбический, сциндапсус, фатсия японская, филодендрон (гитаровидный, лазящий), циссус (антарктический, полосатый, разноцветный).


Не благоприятно в деве:

  • замачивать семена;

  • нежелательно также вынимать квашенную капусту.


Овощные растения, посеянные в эти дни, развивают хорошую корневую систему и хорошо приспосабливаются, но обычно малоурожайны, не дают семян, а немногочисленные плоды недостаточно сочны.



12 лунный день (±)


23 апреля 2021 года в 12:00 — 12 лунный день. Следует подобрать спокойную и неторопливую работу. Не следует начинать новых дел и осуществлять активных действий. Этот день является благоприятным для работы в саду.
Рекомендуется в 12 лунный день:

  • уборка урожая плодов, которые не предназначены для зимних заготовок;

  • делать зимние заготовки, такие как квашение и засолка, а также культур, у которых съедобными являются вершки;

  • сажать, сеять, пересадка зелени, плодовых, бахчевых культур, листовых овощей, ягодных кустарников, клубники, плодовых деревьев;

  • обработка земли, обрезка, черенкование, укоренение клубничных и других усов, пасынкование, прореживание, сбор семян, обрезка, прищипка, пикирование.


Не рекомендуется в 12 лунный день:

  • обрезка плодовых деревьев, т.к. растения могут истечь соком и погибнуть.



Растущая Луна (+)


Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:

  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;

  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;

  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;

  • прививка.


На растущей Луне не благоприятно:

  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.



Влияние дня недели (±)


День недели - пятница. Этот день находится под эгидой Венеры - таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.
Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее - это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.

Источник: mirkosmosa














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