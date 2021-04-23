Сильная магнитная буря 23 апреля 2021: что спасет метеозависимых людей в многодневный космический шторм
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильная магнитная буря 23 апреля 2021: что спасет метеозависимых людей в многодневный космический шторм

5:00:474/23/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

Во время максимальных колебаний магнитного поля возможно резкое увеличение артериального давления, сердечные боли, затруднения в дыхании. В зоне риска люди с хроническими заболеваниями.

Магнитная буря ударит 23 апреля 2021 года в 18 часов
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
Магнитная буря 22 апреля 2021: метеопатов опять ждет геоудар

Магнитная буря 22 апреля 2021: метеопатов опять ждет геоударДавление скачет у метеопатов: сильнейший магнитный шторм идет на землю, а какой будет буря 21 апреля 2021Ещё 65 новости


23 апреля 2021 года прогнозируется мощная магнитная буря. День начнется без волнений в магнитном поле Земли. Солнечная активность слабая, казалось бы, ничто не предвещает геомагнитного удара. С полуночи до полудня 23 апреля метеозависимые люди могут без ограничений заниматься любыми делами. В 15 часов сила колебаний магнитного поля Земли составит 3 балла. Возможно незначительное ухудшение состояния здоровья.

Проявится головная боль, люди будут чувствовать себя слабыми и обессиленными. Снизится внимание и работоспособность, нужно быть аккуратным за рулем и сосредоточенным на работе. Пик удара магнитной бури придется на 18 часов. Постарайтесь в это время завершить все дела, пройдитесь по свежему воздуху, отдохните, мыслите позитивно. Во время максимальных колебаний магнитного поля возможно резкое увеличение артериального давления, сердечные боли, затруднения в дыхании. В зоне риска люди с хроническими заболеваниями. Будьте внимательны к окружающим, возможно кому-то рядом с вами может понадобиться помощь.

К 21 часу сила возмущений в магнитном поле слегка уменьшится. Но по-прежнему будет оцениваться в 3-4 балла.

Что ожидает метеозависимых людей и людей с хроническими заболеваниями 23 апреля, в день начала магнитной бури:
- нарушается сон, проявляется бессоница или напротив сонливость:
- возникают боли в суставах и спине;
- ощущается слабость, ломота в костях, человек быстро устает;
- появляется тревожность и немотивированное волнение, люди становятся раздражительными и рассеянными;
- обостряются все хронические болезни, известно, что более 80% инфарктов и инсультов происходит в - неблагоприятные дни солнечной активности;
- самое распространенное недомогание во время магнитной бури – головная боль.

Как легче пережить волнения в магнитном поле Земли:
- больше отдыхать и высыпаться;
- пить больше воды и меньше есть жирной, копченой и сладкой пищи, в рацион включить больше овощей и фруктов;
- гулять на свежем воздухе и проветривать квартиру;
- не спорить по пустякам и быть добрее к окружающим;
- принимать вовремя лекарства, если страдаете хроническими болезнями, и следовать советам врача.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Светлана Ивановна, 54 года:
- Очень сильно болит голова и сердце. Наблюдаюсь у кардиолога несколько лет. В дни магнитных бурь сердце учащенно бьется, задыхаюсь. Лекарства спасают. Стараюсь дышать правильно и пью сбор трав.
Илья Сергеевич, 72 года:
- Как магнитная буря, так я не сплю. Могу полночи ходить, смотреть телевизор. Сидим дома с котом, а утром засыпаем. Так никакого у нас режима дня нет. Голова болит потом.
Елена Валерьевна, 47 лет:
- Головокружение случается, боюсь упасть, сразу сажусь. Дышать тяжело, сердце давит. Стараюсь больше ходить пешком. Когда магнитная буря, стараюсь не ездить на маршрутке, сильно душно и трудно дышать, не хватает воздуха. Помогает лекарство и успокоительный чай.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
магнитная буряметеозависимые людиметеопатыкосмический штормгеомагнитный удар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы переживаете магнитную бурю?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскСильная магнитная буря 23 апреля 2021: что спасет метеозависимых людей в многодневный космический шторм
    5:00:47 4/23/2021
    Сильная магнитная буря 23 апреля 2021: что спасет метеозависимых людей в многодневный космический шторм
    Производственный календарь на май 2021: как отдыхаем на майские праздники
    4:00:28 4/23/2021
    Производственный календарь на май 2021: как отдыхаем на майские праздники
    Кому категорически нельзя пить алкоголь?
    3:00:47 4/23/2021
    Кому категорически нельзя пить алкоголь?
    Турцию закрыли до 1 июня 2021: можно ли вернуть все деньги за оплаченный тур?
    2:00:04 4/23/2021
    Турцию закрыли до 1 июня 2021: можно ли вернуть все деньги за оплаченный тур?
    23 апреля – приметы, запреты и что обязательно сделать в народный праздник День кающихся жен
    1:00:49 4/23/2021
    23 апреля – приметы, запреты и что обязательно сделать в народный праздник День кающихся жен
    Казус: Путиным прервали речь президента Франции на климатическом саммите. Смотрите видео
    10:46:31 4/22/2021
    Казус: Путиным прервали речь президента Франции на климатическом саммите. Смотрите видео
    Салют Победы-2021 прогремит 9 мая в 22.00 в Новосибирске. Полная программа праздника
    10:21:22 4/22/2021
    Салют Победы-2021 прогремит 9 мая в 22.00 в Новосибирске. Полная программа праздника
    Что нужно делать 24 апреля 2021 года на Лазареву субботу?
    10:20:23 4/22/2021
    Что нужно делать 24 апреля 2021 года на Лазареву субботу?
    БердскДачные автобусы отменили из Бердска. Кому из дачников повезло в Новосибирской области
    9:36:04 4/22/2021
    Дачные автобусы отменили из Бердска. Кому из дачников повезло в Новосибирской области
    Выплаты беременным 2021: кому назначил ежемесячное пособие 6350 рублей Владимир Путин и как подать заявление
    9:31:30 4/22/2021
    Выплаты беременным 2021: кому назначил ежемесячное пособие 6350 рублей Владимир Путин и как подать заявление