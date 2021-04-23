Сильная магнитная буря 23 апреля 2021: что спасет метеозависимых людей в многодневный космический шторм

23 апреля 2021 года прогнозируется мощная магнитная буря. День начнется без волнений в магнитном поле Земли. Солнечная активность слабая, казалось бы, ничто не предвещает геомагнитного удара. С полуночи до полудня 23 апреля метеозависимые люди могут без ограничений заниматься любыми делами. В 15 часов сила колебаний магнитного поля Земли составит 3 балла. Возможно незначительное ухудшение состояния здоровья.
Проявится головная боль, люди будут чувствовать себя слабыми и обессиленными. Снизится внимание и работоспособность, нужно быть аккуратным за рулем и сосредоточенным на работе. Пик удара магнитной бури придется на 18 часов. Постарайтесь в это время завершить все дела, пройдитесь по свежему воздуху, отдохните, мыслите позитивно. Во время максимальных колебаний магнитного поля возможно резкое увеличение артериального давления, сердечные боли, затруднения в дыхании. В зоне риска люди с хроническими заболеваниями. Будьте внимательны к окружающим, возможно кому-то рядом с вами может понадобиться помощь.
К 21 часу сила возмущений в магнитном поле слегка уменьшится. Но по-прежнему будет оцениваться в 3-4 балла.
Что ожидает метеозависимых людей и людей с хроническими заболеваниями 23 апреля, в день начала магнитной бури:
- нарушается сон, проявляется бессоница или напротив сонливость:
- возникают боли в суставах и спине;
- ощущается слабость, ломота в костях, человек быстро устает;
- появляется тревожность и немотивированное волнение, люди становятся раздражительными и рассеянными;
- обостряются все хронические болезни, известно, что более 80% инфарктов и инсультов происходит в - неблагоприятные дни солнечной активности;
- самое распространенное недомогание во время магнитной бури – головная боль.
Как легче пережить волнения в магнитном поле Земли:
- больше отдыхать и высыпаться;
- пить больше воды и меньше есть жирной, копченой и сладкой пищи, в рацион включить больше овощей и фруктов;
- гулять на свежем воздухе и проветривать квартиру;
- не спорить по пустякам и быть добрее к окружающим;
- принимать вовремя лекарства, если страдаете хроническими болезнями, и следовать советам врача.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Светлана Ивановна, 54 года:
- Очень сильно болит голова и сердце. Наблюдаюсь у кардиолога несколько лет. В дни магнитных бурь сердце учащенно бьется, задыхаюсь. Лекарства спасают. Стараюсь дышать правильно и пью сбор трав.
Илья Сергеевич, 72 года:
- Как магнитная буря, так я не сплю. Могу полночи ходить, смотреть телевизор. Сидим дома с котом, а утром засыпаем. Так никакого у нас режима дня нет. Голова болит потом.
Елена Валерьевна, 47 лет:
- Головокружение случается, боюсь упасть, сразу сажусь. Дышать тяжело, сердце давит. Стараюсь больше ходить пешком. Когда магнитная буря, стараюсь не ездить на маршрутке, сильно душно и трудно дышать, не хватает воздуха. Помогает лекарство и успокоительный чай.