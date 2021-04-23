Глава ЛНР готов лично встретится с Зеленским
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Глава ЛНР готов лично встретится с Зеленским

9:26:044/23/2021Фото: commons.wikimedia.org
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"Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье «красной»", - сказал он.

"Если есть искреннее желание мира, место найдется!"
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о готовности встретиться лицом к лицу с президентом Зеленским, сообщает «Донбасс Сегодня», ссылаясь на «ЛИЦ».
- Я готов встретится в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье «красной», и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется!» — сообщил глава ЛНР.
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