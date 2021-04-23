Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 апреля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 апреля 2021 в России и мире

7:40:454/23/2021Фото: pxhere
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Список праздников и важных памятных дат России и мира на 23 апреля 2021 года.

кактус
23 апреля - День кактусовода


• День свиданий под луной
• День немецкого пива (German Beer Day)
• Международный день ковыряния в носу (International Nose Picking Day)
• Международный день английского языка (English Language Day)
• День кактусовода
• День «Воспользуйся шансом» (Take a Chance Day)
• Всемирный день книги и авторского права (World Book and Copyright Day)
• Всемирный день лабораторий (World Laboratory Day)
• День «Невероятного астронавта» (Impossible Astronaut Day)
• День работников пресс-служб уголовно-исполнительной системы РФ
• День испанского языка в ООН (Dia del Idioma Espanol)
• Международный день «запятнанных пикселями техно-ничтожеств» (International Pixel-Stained Technopeasant Day)
• День памяти святого мученика Те­рен­тия и его дру­жи­ны
• День вишнёвого чизкейка (National Cherry Cheesecake Day) - США
• День Шекспира (Shakespeare Day) - Великобритания
• День «Говори как Шекспир» (National Talk Like Shakespeare Day) - США
• Всеукраинский день психолога - Украина
• День книги (Canada Book Day) - Канада
• Всемирная ночь книги (World Book Night) - Великобритания
• День обмена розами и книгами - Финляндия
• День пикника (National Picnic Day) - США
• День потерянных собак (National Lost Dog Awareness Day) - США
• День кинотеатра (Movie Theatre Day) - США
• День перца - Бермудские острова
• День ветеранов - Эстония
• День детей и национальной независимости (Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayrami) - Турция
• День Кастилии и Леона (Castile and Leon Day) - Испания
• День влюблённых, День святого Георгия (Diada de Sant Jordi) - Испания
• День военно-морских сил (Navy Day) - Китай
• День поста и духовных практик «Камада Экадаши» (Kamada Ekadasi) - Индия
• День турков (Day of Turks) - Косово
• День рождения армейского резерва (Army Reserves Birthday) - США
• День языка (Language Day) - Колумбия
• День английского маффина (National English Muffin Day) - США
• Именины у Александра, Максима, Зинона, Африкана, Якова, Дмитрия
• Терентий Маревный (День кающихся жен)

Важные события

1605 провозглашение русским царём Фёдора Годунова.
1656 Собор русских церковных иерархов постановил отлучить от церкви всех, кто крестится двумя перстами.
1836 в Санкт–Петербурге вышел первый номер литературного и общественно–политического журнала «Современник», основанный А. С. Пушкиным.
1889 в письме брату Александру Антон Павлович Чехов написал фразу, ставшую крылатой: «Краткость – сестра таланта».
1911 в Санкт–Петербурге открылась Международная воздухоплавательная выставка.
1918 издан декрет СНК РСФСР «О национализации внешней торговли», устанавливающий государственную монополию внешней торговли.
1929 с 23 по 29 апреля прошла XVI конференция ВКП(б), на которой был принят 1–й пятилетний план.
1951 учреждён Олимпийский комитет СССР.
1954 Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Австралией после предоставления ею политического убежища перебежчику Владимиру Петрову. Восстановлены они будут только через пять лет.
1957 организована научно–исследовательская станция «Северный полюс–7» под руководством В. А. Ведерникова и Н. А. Белова.
1964 основание фирмы граммофонных пластинок «Мелодия» (ныне госпредприятие «Фирма Мелодия»).
1965 в космос запущен первый советский спутник связи «Молния–1».
1967 стартовал советский космический корабль «Союз–1», пилотируемый Владимиром Комаровым. При возвращении на Землю из–за аварии корабля Владимир Комаров погиб.
1982 выход компьютера ZX Spectrum.
1985 Апрельский Пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашён курс на проведение перестройки.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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