Какой сегодня церковный праздник 23 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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23.04
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Какой сегодня церковный праздник 23 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:134/23/2021Фото: Pixabay
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Сегодня провинившиеся жены должны искренне покаяться и попросить прощения у мужа. Такой ритуал должен вернуть в семью мир.

церковь
Сегодня потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед


Православные праздники 22 апреля


Великий пост
Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х
Священномученика Григория V (Ангелопулоса), патриарха Константинопольского

Народные приметы и запреты дня
























Терентий Маревный


В этот праздник почитают память мученика Терентия Африканского (Карфагенского), Петрийского.

Второе название праздника происходит от наблюдений за природными явлениями. В этот день солнце часто восходит в мареве, по которому люди судили о щедрости будущего урожая.

По народным традициям провинившиеся жены должны искренне покаяться и попросить прощения у мужа. Такой ритуал должен вернуть в семью мир.

Ясное и чистое небо означает, что можно приступать к обработке озимых полей.


Запреты



Сегодня строго запрещено ругаться и обижать кого-то.

Строго запрещено пить алкогольные напитки.

Нельзя веселиться и гулять.


Приметы



  • Если солнце в туманной дымке – будет в этом году хороший урожай хлеба.

  • Молодые паучки появились – теплые деньки скоро настанут.

  • Если старые пауки сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки.

  • Коли на Руфу будет тёплый вечер и тихая ночь – к жаркому сухому лету.

  • Появление первых молодых паучков предвещает теплую погоду.
























Источник: my-calend

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