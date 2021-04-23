Какой сегодня церковный праздник 23 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 22 апреля
Великий пост
Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х
Священномученика Григория V (Ангелопулоса), патриарха Константинопольского
Народные приметы и запреты дня
В этот праздник почитают память мученика Терентия Африканского (Карфагенского), Петрийского.
Второе название праздника происходит от наблюдений за природными явлениями. В этот день солнце часто восходит в мареве, по которому люди судили о щедрости будущего урожая.
По народным традициям провинившиеся жены должны искренне покаяться и попросить прощения у мужа. Такой ритуал должен вернуть в семью мир.
Ясное и чистое небо означает, что можно приступать к обработке озимых полей.
Запреты
Сегодня строго запрещено ругаться и обижать кого-то.
Строго запрещено пить алкогольные напитки.
Нельзя веселиться и гулять.
Приметы
- Если солнце в туманной дымке – будет в этом году хороший урожай хлеба.
- Молодые паучки появились – теплые деньки скоро настанут.
- Если старые пауки сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки.
- Коли на Руфу будет тёплый вечер и тихая ночь – к жаркому сухому лету.
- Появление первых молодых паучков предвещает теплую погоду.
Источник: my-calend