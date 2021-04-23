Точный гороскоп на пятницу 23 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально

Овен
Сегодня очень благоприятный день у творческих Овнов. Вы можете получить много выгодных предложений. Заявляйте о себе смелее, показывайте все, на что вы способны и не бойтесь осуждения. Все это поможет двигаться вам дальше.
Телец
В вашей семье могут произойти хорошие события. Ваши надежды наконец-то начинают оправдываться. Покупки могут вас сподвигнуть на нечто грандиозное, например - ремонт или благоустройство нового жилья.
Близнецы
Вам сегодня стоит быть осторожнее и внимательнее. Могут быть ошибки и потери. Могут разочаровать недавние покупки. Вечер проведите дома и успокойтесь.
Рак
Вас в последнее время сильно напрягают отношения с вашими близкими. Но дело не в них, а в вашей потере гибкости. Перестаньте сваливать на них вашу ответственность и начните меняться сами. Все испытания впереди - наберитесь терпения.
Лев
Не смотря на то, что вам сегодня будет легко даваться учеба и оформление разных бумаг, вам все равно понадобится помощь специалиста. Сегодня хорошо заниматься спортом и профилактикой заболеваний.
Дева
Вам удастся сегодня снять то напряжение, которое росло в вашей семье в последнее время. На работе вы сможете увидеть вашего партнера с другой, неожиданной стороны. Не ведитесь на аферы и сомнительные предложения.
Весы
Вам нужно провести день в как можно более спокойном темпе, главное - не попадаться на глаза начальству. Хорошо устраивать сегодня романтические встречи или посиделки с друзьями. Запланируйте совместный отдых.
Скорпион
Несмотря на пышущую в вас энергию, постарайтесь не взваливать на себя решение всех вопросов. делегируйте их тем, кто может из решить без вашего участия. Вечером можно принимать гостей.
Стрелец
Вам предстоит сегодня заниматься уборкой. Раздайте ненужные вещи нуждающимся. Помедитируйте. День хорош для духовных практик, молитв и медитаций.
Козерог
У вас могут перепутаться все ваши планы, что поставит вас в тупик. Любое предложение сегодня тщательно обдумывайте. Сегодня вам может предстоять встреча с интересным человеком, которая может перерасти в нечто большее.
Водолей
Сегодня не очень благоприятный день у вас - возможны конфликты, споры и потери. Вам могут отказывать в ваших просьбах. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу - изменить это не в ваших силах. просто переживите этот день.
Рыбы
Вам день хорошо подходит для общения с любимым человеком. Но вас при этом может потянуть на приключения, которые будут не совсем безопасны. Не поддавайтесь искушению - отвлеките себя действительно чем-то полезным.