23 апреля – приметы, запреты и что обязательно сделать в народный праздник День кающихся жен

Сегодня, 23 апреля, в народе отмечают праздник -Терентий Маревный. В церкви почитают память мученика Терентия Африканского (Карфагенского).
Этот день был очень важным для наших предков, по восходу этого дня было видно – каким будет урожай этого года. Если солнце восходило в мареве, то и будет плодородным год. Поэтому и в названии праздника есть это слово – Терентий Маревный.
Святой жил в 3 веке в далекой Африке. После его отказа приносить жертвы идолам, император Фортуниан приказал бросить в тюрьму. Там Терентия и его троих друзей пытали и принуждали отказаться от веры в Христа. Но они выдержали муки и, в конце концов, царь некоторым из них устроил публичное унижение: он заставил их, христиан, принести дары идолам. Но от силы веры и Божьей помощи идолы рассыпались в прах. Фортуниан приказал обезглавить непокорных. После чего привел к телам Терентия и его сподвижников. И приказал им отречься от веры. Те отказались.
Мучеников пытали голодом и змеями. Но как-то к ним прилетел ангел и сбросились оковы, ангел прогнал гадов и накормил заключенных. Тогда правитель Африки понял, что проиграл, и приказал отрубить им головы.
Традиции, приметы и обряды на 23 апреля
Категорически запрещено выезжать в дальний путь, так как дороги пока в слякоти. Этот день народная молва прозвала невыездным.
В этот день жена-изменница обязательно должна покаяться. Но прощают только ту, которая осознала всю свою вину и больше не будет ходить на сторону ради семьи. Поэтому в народе 23 апреля еще называют Днем кающихся жен.
Если солнце будет днем в дымке, то урожайной будет осень, а не лето.
Если с самого раннего утра солнце яркое на чистом небе, то урожай на огороде погибнет и вам придется еще раз его высаживать.
Если ранним утром вы заметили туман против солнца, то обязательно польет ливень после обеда.
Если орехи дали серьгу – то морозов уже больше не будет.