23 апреля – приметы, запреты и что обязательно сделать в народный праздник День кающихся жен
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

23 апреля – приметы, запреты и что обязательно сделать в народный праздник День кающихся жен

1:00:494/23/2021Фото: https://pixabay.com/
0

Этот день был очень важным для наших предков, по восходу этого дня было видно – каким будет урожай этого года. Если солнце восходило в мареве, то и будет плодородным год.

Если ранним утром вы заметили туман против солнца, то обязательно польет ливень после обеда

Сегодня, 23 апреля, в народе отмечают праздник -Терентий Маревный. В церкви почитают память мученика Терентия Африканского (Карфагенского).

Этот день был очень важным для наших предков, по восходу этого дня было видно – каким будет урожай этого года. Если солнце восходило в мареве, то и будет плодородным год. Поэтому и в названии праздника есть это слово – Терентий Маревный.

Святой жил в 3 веке в далекой Африке. После его отказа приносить жертвы идолам, император Фортуниан приказал бросить в тюрьму. Там Терентия и его троих друзей пытали и принуждали отказаться от веры в Христа. Но они выдержали муки и, в конце концов, царь некоторым из них устроил публичное унижение: он заставил их, христиан, принести дары идолам. Но от силы веры и Божьей помощи идолы рассыпались в прах. Фортуниан приказал обезглавить непокорных. После чего привел к телам Терентия и его сподвижников. И приказал им отречься от веры. Те отказались.
Мучеников пытали голодом и змеями. Но как-то к ним прилетел ангел и сбросились оковы, ангел прогнал гадов и накормил заключенных. Тогда правитель Африки понял, что проиграл, и приказал отрубить им головы.

Традиции, приметы и обряды на 23 апреля
Категорически запрещено выезжать в дальний путь, так как дороги пока в слякоти. Этот день народная молва прозвала невыездным.

В этот день жена-изменница обязательно должна покаяться. Но прощают только ту, которая осознала всю свою вину и больше не будет ходить на сторону ради семьи. Поэтому в народе 23 апреля еще называют Днем кающихся жен.

Если солнце будет днем в дымке, то урожайной будет осень, а не лето.

Если с самого раннего утра солнце яркое на чистом небе, то урожай на огороде погибнет и вам придется еще раз его высаживать.

Если ранним утром вы заметили туман против солнца, то обязательно польет ливень после обеда.

Если орехи дали серьгу – то морозов уже больше не будет.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпраздникинародные приметыТерентий Маревныйнародный праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете каяться?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    23 апреля – приметы, запреты и что обязательно сделать в народный праздник День кающихся жен
    1:00:49 4/23/2021
    23 апреля – приметы, запреты и что обязательно сделать в народный праздник День кающихся жен
    Казус: Путиным прервали речь президента Франции на климатическом саммите. Смотрите видео
    10:46:31 4/22/2021
    Казус: Путиным прервали речь президента Франции на климатическом саммите. Смотрите видео
    Салют Победы-2021 прогремит 9 мая в 22.00 в Новосибирске. Полная программа праздника
    10:21:22 4/22/2021
    Салют Победы-2021 прогремит 9 мая в 22.00 в Новосибирске. Полная программа праздника
    Что нужно делать 24 апреля 2021 года на Лазареву субботу?
    10:20:23 4/22/2021
    Что нужно делать 24 апреля 2021 года на Лазареву субботу?
    БердскДачные автобусы отменили из Бердска. Кому из дачников повезло в Новосибирской области
    9:36:04 4/22/2021
    Дачные автобусы отменили из Бердска. Кому из дачников повезло в Новосибирской области
    Выплаты беременным 2021: кому назначил ежемесячное пособие 6350 рублей Владимир Путин и как подать заявление
    9:31:30 4/22/2021
    Выплаты беременным 2021: кому назначил ежемесячное пособие 6350 рублей Владимир Путин и как подать заявление
    Когда высаживать капусту в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю
    9:20:03 4/22/2021
    Когда высаживать капусту в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю
    Салют на 9 мая отменили в Новосибирске. Но на парад Победы приглашают без ограничений
    9:04:25 4/22/2021
    Салют на 9 мая отменили в Новосибирске. Но на парад Победы приглашают без ограничений
    Неполная семья 2021 - это какая: кому новая положена выплата 5650 от Путина
    9:00:49 4/22/2021
    Неполная семья 2021 - это какая: кому новая положена выплата 5650 от Путина
    Хлеставшего пасынка шнуром судят в Новосибирской области: Ребенок 3 недели лечился
    8:38:47 4/22/2021
    Хлеставшего пасынка шнуром судят в Новосибирской области: Ребенок 3 недели лечился